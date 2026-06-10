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Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Sutt ja Leis

Eesti
Eesti

Riigikogu infotunnis osalevad täna peaminister Kristen Michal, energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning taristuminister Kuldar Leis. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab küsimustele, mis puudutavad olukorda riigis, inimeste toimetulekut, Rail Balticut, laste heaolu, julgeolekut, poliitikavalikuid ja isiklikku vastutust Eesti kahjustamisel.

Leis vastab küsimustele, mis käsitlevad Tartu põhjapoolset ümbersõitu ja Rail Balticut, ning Sutt küsimusele tehingute kohta energeetikas.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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