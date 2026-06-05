Merevägede suurõppus BALTOPS tõi USA merejalaväelased Eestisse

"Õppus BALTOPS võimaldab meil teritada oma oskusi dessandi- ja rannikukaitseoperatsioonide läbiviimisel," ütles Ameerika Ühendriikide kontingendi ülem major Patrick Sexton.

"Ameerika Ühendriikide merejalavägi on integreeritud Eesti mereväe operatsioonidesse, et suunata ülekaalukat jõudu merelt maale. Selle eesmärk on sõjalise eelise säilitamine, mis võimaldab liitlastel Läänemere piirkonnas otsustavalt tegutseda ja sõda võita," lisas ta.

Ameerika Ühendriikide merejalaväelaste teenistus Eestis kestab juuni lõpuni. Selle aja jooksul teevad nad Eesti mereväelastega seire ning mereolukorrateadlikkuse alast koostööd, tegutsedes mobiilsete meeskondadena erinevatel Eesti rannikualadel. See on 2022. aastast alates juba viies kord kui sellises formaadis Ameerika Ühendriikide merejalaväelased Eesti mereväega koostööd teevad.

"Mereväel on olnud pikaajaline koostöö Ameerika Ühendriikide merejalaväe kontingendiga. Rõõm on tõdeda, et igal aastal peale väikest sisseelamist saame koostööga edasi minna sealt, kus eelmine aasta pooleli jäime," ütles mereväe staabiülema asetäitja operatsioonide alal kaptenleitnant Tanel Kangro.

"Koostöö raames toimub pidev areng mereolukorra loome ja selle protseduuride parendamises kui ka erineva tehnika testimises," sõnas Kangro.

Õppuse vältel paikneb Ameerika Ühendriikide kontingent alaliselt Tallinnas Miinisadama linnakus ning toetab õppusel BALTOPS osalevate laevade ja kaldaüksuste tegevust.

Tänavune BALTOPS algas 4. juunil Poolas, kust 20 liitlaslaeva suundus õppuse aladele Läänemerel. Eesti üksustest osaleb õppusel NATO 1. alalise miinitõrjegrupi koosseisus miinijahtija EML Ugandi. Kokku osaleb õppusel ligikaudu 6000 sõjaväelast 15 NATO liikmesriigist.

Eestisse saabunud Ameerika Ühendriikide merejalaväelased kuuluvad 2. kerge soomusluurepataljoni mereluureüksusse (2d Light Armored Reconnaissance Battalion's Maritime Reconnaissance Detachment).

Tegemist on kiiresti siirdava luureüksusega, mis toetab Ameerika Ühendriikide merejalaväe Euroopa ja Aafrika väekoondise operatsioonilisi eesmärke Läänemere operatsioonialal.

1972. aastal algatatud suurõppus BALTOPS on iga-aastane Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvaheline õppus, mis näitab NATO pühendumist rahu ja julgeoleku taseme edendamisele piirkonnas. Eesmärk on suurendada osalevate riikide paindlikkust maa-, õhu- ja mereväe ühendoperatsioonide läbiviimisel Läänemere regioonis.