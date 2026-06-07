OPEC+ suurendab juuli tootmiskvoote

Naftat tootvate riikide ühenduse OPEC+ ministrid otsustasid pühapäeval tõsta juuli naftakvoote. Analüütikute sõnul pole see piisav, et hinnad langeksid.

Naftat tootvate riikide ühenduse OPEC+ ministrid otsustasid pühapäeval tõsta juuli naftakvoote kokku 188 000 barreli võrra päevas. Analüütikute sõnul ei mõjuta see samm tõenäoliselt hindu, mida on kergitanud Lähis-Ida sõda.

Tootmismahu suurendamises lepiti kokku OPEC+ võtmeriikide Saudi Araabia, Venemaa, Iraagi, Kuveidi, Kasahstani, Alžeeria ja Omaani naftaministrite videokohtumisel, seisis organisatsiooni avalduses.

Suurendamine oli sarnane varasematel kuudel otsustatuga.