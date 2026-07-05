OPEC+ suurendab augustis nafta tootmiskvoote

Tegemist on sarnase tõusuga, nagu on kokku lepitud ka viimastel kuudel, teatas organisatsioon.

Saudi Araabia, Venemaa, Iraagi, Kuveidi, Kasahstani, Alžeeria ja Omaani ministrid pidasid virtuaalkõnelusi ja otsustasid rakendada tootmismahu korrigeerimist 188 000 barreli võrra päevas, seisis OPEC-i avalduses.

Avalduses lisati, et tootmise tõstmine rakendub augustis.