Meedia: Trumpi administratsioon kaalub Chagose saarte ostmist

Suurbritannia plaanib anda Mauritiusele tagasi Chagose saared. Trumpi administratsioon on seda sammu järjepidevalt kritiseerinud, sest USA ametnikud kardavad, et saarte minek Mauritiuse kontrolli alla võib suurendada Hiina mõju piirkonnas.

The Telegraphi andmetel on USA ametnikud koostanud mitu alternatiivset lahendust Londoni plaanile, sealhulgas võimaluse, et Washington sõlmib Mauritiusega eraldi kokkuleppe Diego Garcia kontrollimiseks.

"Valge Maja on pidanud Downing Streetiga regulaarseid arutelusid Diego Garcia tuleviku kindlustamise üle," ütles üks asjaga kursis olev USA ametnik The Telegraphile.

Lehe teatel ei ole saarte ostmine Valge Maja esimene valik, kuid see idee on jõudnud rahandusminister Scott Bessenti ja president Donald Trumpi lauale.

Saartel asub oluline USA ja Suurbritannia ühine Diego Garcia sõjaväebaas. Eelmise aasta mais nõustus Suurbritannia loovutama saarte suveräänsuse Mauritiusele, säilitades samal ajal rendilepingu suurimal saarel Diego Garcial.

Trumpi administratsioon muretseb aga, et Mauritiuse liitlane Hiina võib piirkonnas suurendada oma luuretegevust. Diego Garcia on samas strateegiliselt väga tähtis sõjaväebaas, mida kasutatakse kaugpommitusmissioonideks ning Lähis-Ida ja India ookeani piirkonna sõjaliste operatsioonide toetamiseks.

Chagose saarestik paikneb India ookeani keskosas. Chagose saared kuulusid Suurbritanniale alates 1814. aastast, saartel paiknevad USA ja Briti sõjaväelased. Trump ise on kritiseerinud Briti peaministri Keir Starmeri valitsuse plaani ja öelnud, et saarte tagastamine on rumal samm.