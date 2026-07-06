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Trump kohtub Türgis toimuval NATO tippkohtumisel Zelenskiga

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/Ukrinform/SIPA
Välismaa

USA president Donald Trump kohtub sel nädalal Türgis toimuva visiidi ja NATO tippkohtumise raames Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, et teha veel üks katse Ukraina sõja lõpetamiseks, teatas pühapäeval USA kõrge ametiisik.

Uudisteagentuuri Reuters teatel peaks Trump saabuma tippkohtumisele teisipäeval ehk 7. juulil.

Trumpi esimene kohtumine on tippkohtumise võõrustaja ehk Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Valge Maja teatel kohtub Trump ka Süüria presidendi Ahmed al-Sharaaga ning annab pressikonverentsi.

"Trump kohtub Zelenskiga kolmapäeval, et arutada, kuidas me saame sõja lõpetada," ütles Reutersi ajakirjanikega vestelnud allikas.

"Viimaste kuude jooksul on olukord lahinguväljal ilmselgelt selline, et kumbki pool ei tee märkimisväärseid edusamme. President tunneb tõsist vajadust püüda sellele lõpp teha," ütles ametnik agentuurile.

Trumpi administratsioon teatas veel enne tippkohtumist, et NATO liitlased peavad kiiresti suurendama kaitsekulutusi, vastasel juhul seisavad nad silmitsi tagajärgedega.

USA kõrged ametnikud rõhutasid pühapäeval, et riigid, mis ei suurenda oma kaitsekulutusi viie protsendini sisemajanduse kogutoodangust, aitavad pikemas perspektiivis kaasa Euroopa ja Kanada kaitsevõime nõrgenemisele, vahendas The Telegraph. 

USA hinnangul on suuremad kaitsekulutused vajalikud, et Euroopa liitlased võtaksid oma julgeoleku eest suurema vastutuse. Samas kiitis USA suursaadik NATO juures Matt Whitaker Poola, Põhjamaade ja Balti riikide jõupingutusi kaitsekulutuste suurendamisel.

"Mõned liitlased teevad rohkem kui teised. Esirinnas on Poola, Põhjamaad ja Balti riigid," ütles Whitaker. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, The Telegraph

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