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USA rahandusminister Vene kolleegile: sanktsioonid ei lõppe enne sõja lõppu

Välismaa
Vene rahandusminister Anton Siluanoc G20 kohtumisel USA-s.
Vene rahandusminister Anton Siluanoc G20 kohtumisel USA-s. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Bernd von Jutrczenka
Välismaa

USA rahandusminister Scott Bessent rõhutas esmaspäeval Vene rahandusministri Anton Siluanoviga kohtudes, et Venemaa ei saa loota majanduspiirangute leevendamist ega uute kokkulepete sõlmimist enne, kui lõpetab sõja Ukrainas, ütles kohtumisega kursis olev allikas. Euroopa taunis Vene rahandusministri kutsumist G20 tippkohtumisele.

USA ametnik ütles Reutersile, et Bessenti ja Siluanovi kohtumise keskmes oli president Donald Trumpi rahuplaan Ukrainas sõjategevuse peatamiseks. Venemaa rahandusministeeriumi teatel arutasid kaks ametnikku finantskoostööd G20 raames.

Kui Siluanov püüdis rääkida vastastikust huvi pakkuvatest valdkondadest, katkestas Bessent ta ning ütles allika sõnul: "Enne sõja lõppu pole miski võimalik."

Bessent kohtus Siluanoviga kahepoolselt USA-s Asheville'is toimunud G20 riikide rahandusministrite kohtumisel.

Vene rahandusministri esimene isiklik osalemine G20 kohtumisel pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on ärritanud Euroopa poliitikuid, kes tegelevad Venemaa-vastaste täiendavate sanktsioonide ettevalmistamisega.

USA kehtestas 2025. aasta oktoobris Venemaa suurematele naftafirmadele sanktsioonid. Pärast seda, kui USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu katkestas energia tarned läbi Hormuzi väina, andis Bessent aga välja load, mis lubasid tankerites ladustatud Venemaa nafta müüki, et leevendada energiavarustuse puudujääki. See andis Venemaale võimaluse oma ekspordilt teenida.

NYT: Euroopa taunis Vene rahandusministri ilmumist G20 tippkohtumisele

Euroopa riikide poliitikud taunisid Vene rahandusministri Anton Siluanovi lubamist maailma suurimaid majandusi ühendava grupi G20 kohtumisele Ameerika Ühendriikides, kirjutas esmaspäeval ajaleht The New York Times (NYT).

Artikli kohaselt saatis kutse USA presidendi Donald Trumpi administratsioon. Siluanov osales isiklikult sellisel üritusel esimest korda pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aastal.

NYT andmeil ei teatanud USA ametnikud avalikult Siluanovi osalemisest kohtumisel.

Saksamaa asekantsler ja rahandusminister Lars Klingbeil ütles vestluses ajakirjanikega, et tegi kohtumise esimesel istungil Siluanovile teravaid etteheiteid seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse, nõudis Moskvalt sõja lõpetamist ja kinnitas jätkuvat toetust Ukrainale.

Klingbeil lisas, et Euroopa ministrid nõudsid, et Ameerika ametnikud ei kaasaks Venemaa rahandusministrit tippkohtumise traditsioonilisele grupifotole ja ähvardasid vastasel korral ühispildistamist boikoteerida. Seetõttu tehti foto ilma Siluanovita.

Lisaks olid paljud eurooplased nördinud, et tippkohtumisele ei kutsutud G20 pikaajalise liikme Lõuna-Aafrika Vabariigi esindajaid.

Trump jättis vahele Lõuna-Aafrika Vabariigis toimunud G20 tippkohtumise.

"Selles riigis tapetakse valgeid lõuna-aafriklasi valimatult," väitis Trump tollal.

Klingbeil: praegu ei ole võimalik naasta suhetes Venemaaga normaalsusse

Saksamaa rahandusminister Klingbeil ütles G20 kohtumise, et hoolimata Vene rahandusministri osalemisest USA-s Põhja-Carolina osariigis Asheville'is toimuval G20 rahandusministrite kohtumisel ei saa suhted Venemaaga olla normaalsed.

"Inimesed surevad iga päev, me oleme just näinud järjekordset rünnakute eskalatsiooni," ütles Klingbeil. "Ei ole võimalik niisama lihtsalt normaalsuse juurde tagasi pöörduda."

G20 rahandusministrite ja keskpankade juhtide kohtumisel osalevad Venemaa rahandusminister Siluanov ning Venemaa keskpanga esindajad.

"Minu jaoks on väga murettekitav sõnum, mille annab Venemaa rahandusministri vastuvõtmine siin," ütles Klingbeil Asheville'is ajakirjanikele. "Oleksin soovinud USA poolelt suuremat selgust, et teda ei võetaks siin vastu nagu tavalist külalist."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, BNS

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