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Tallinn saab Kadrioru vanade tenniseväljakute asemele neli uuendatud saviliivaväljakut

Eesti
Kadrioru tenniseväljakute asukoht
Kadrioru tenniseväljakute asukoht Autor/allikas: Urmet Kook/ERR
Eesti

Kadrioru Tennisekeskus alustas vanade väljakute rekonstrueerimist ning rajab nende asemele neli uuendatud saviliivaväljakut, mis peaksid valmima veel sel suvel. Ühtlasi peab keskus Tallinna linnaga läbirääkimisi uue tennisehalli rajamiseks.

L. Koidula tänava ääres tegutseva tennisekeskuse juhatuse liige Natalie Teder kinnitas ERR-ile, et 70-ndatel ehitatud tenniseväljakud tehakse lõpuks korda.

Tederi sõnul on selline ehitusprotsess aeganõudev ja vajab rahulikku tegutsemist, mistõttu ei oska ta väljakute täpset valmimiskuupäeva veel öelda.

Vanade tenniseväljakute alt tuli puhastustööde käigus välja palju prahti. Umbes kuu aega tagasi alustatud puhastustööd on nüüdseks lõpetatud ja esmaspäeval alustati esimeste ehitustöödega. Tennisekeskuse väljakute ümbrusse rajab omanik haljasala. Alustatud on drenaažitöödega.

Tederi sõnul on saviliivaväljakut keeruline hooldada, kuna väljakule tekivad lohud ja iga kevad tuleb uus kogus liiva peale panna.

"Iga hooaeg algab justkui uuesti algusest," märkis Teder.

Harrastajate seas on saviliivaväljak populaarne, kuid see nõuab regulaarset kastmist, harjamist ja pidevat hooldust.

Kui muidu peab väljakut paar tundi päevas kastma, siis Kadrioru uute väljakute alla paigaldatavad torud võimaldavad Tederi sõnul väljakut regulaarselt päeva jooksul kasta ja see on ka visuaalselt ilusam lahendus.

Tänapäeval on paljud tenniseväljakud kunstkattega, mis on jalgadele tihti ebamugav. Saviliivaväljak koosneb purustatud tellistest ja saviliivast. Tederi hinnangul on see tänu libisemisvõimalusele liigestele kõige pehmem ja ohutum pinnas.

Lisaks välisväljakutele soovib tennisekeskus tulevikus rajada olemasoleva tennisehalli asemele uue, kuna siseväljakud on Tederi sõnul kehvas seisus. Koos vanade siseväljakutega on Kadrioru tennisekeskuses 14 toimivat tenniseväljakut.

"Uue tennisehalli projekteeringud on tehtud ja saanud linnavalitsuselt positiivset tagasisidet," kinnitas Teder.

Arhitekti nägemus uuest tennisepaviljonist Autor/allikas: Andres Alver/arhitektuurne eskiis

Uue halli projekteerimisega alustas ettevõte kuus aastat tagasi, kuid selle rajamiseks ei ole linnalt lõplikku kooskõlastust seni saadud.

Kadrioru Tennisekeskus on linnapeale teada andnud soovist võtta küsimus uuesti arutusele.

Tallinna linnapea Peeter Raudsepp kommenteeris ERR-ile, et praegu midagi konkreetset öelda ei saa. Millal võiks linn halli rajamise teemal otsuse teha, ei olnud Raudsepa sõnul veel teada.

"See on üsna vana teema ja praegu me (Tallinn - toim.) tegeleme nende asjadega. Vaatame ajalukku, et millal ja mida on tehtud. Võib-olla läheb paar päeva aega, siis on asjad selged," ütles Raudsepp.

Uue tennisehalli esialgse eskiisi autor on arhitekt Andres Alver.

"Arhitektide arvates tuleks uus hall ehitada Laagna tee ääres asuvate tenniseväljakute asemele ja olemasolev tennisehall L. Koidula tänava ääres kas osaliselt või täielikult lammutada," ütles Teder.

Uue tennisepaviljoni projektis on läbipaistev lahendus, et tuua pargi kaugemasse nurka valgust. Tederi sõnul võimaldaks uus tennisehall luua Kadriorgu kaasaegsemat lahendust. Tennisekeskuse eesmärk on rajada hoone, mis oleks suvel avatav ja talvel köetav.

"Hoone nimetus on tinglik, sest kehtiva detailplaneeringuga on lubatud sinna hetkel püstitada vaid kilehallid," tunnistas Teder.

Arhitekti nägemus uuest tennisepaviljonist Autor/allikas: Andres Alver/arhitektuurne eskiis

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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