Tallinna linnavalitsus kinnitas mupo juhiks taas Aivar Toompere

Tallinna linnavalitsus nimetas teisipäevasel istungil Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhiks seda ka varasemalt juhtinud Aivar Toompere, kes asub ametisse selle nädala kolmapäevast.

Toompere juhtis mupot aastatel 2016 kuni 2024, siis lahkus ta omal soovil ametist.

Varem on ta töötanud juhtivatel ametikohtadel politseis, siseministeeriumis ja sisekaitseakadeemias.

Toompere oli aastatel 1998 kuni 2004 Keskerakonna liige.

Aivar Toompere on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning tal on pikaajaline juhtimiskogemus korrakaitse ja sisejulgeoleku valdkonnas.

Korrakaitse valdkonna eest vastutav abilinnapea Tiit Terik (KE) ütles, et uue juhi valikul pidas linn oluliseks nii kogemust kui ka selget nägemust ameti edasisest arengust.

"Munitsipaalpolitsei Ameti töö mõjutab otseselt linnaelanike igapäevast elukeskkonda ja turvatunnet. Aivar Toompere tugevuseks on põhjalik valdkonnatundmine, pikaajaline juhtimiskogemus ning selge nägemus ameti edasisest arengust," ütles Terik.

Toompere valiti välja avalikul konkursil, kus osales 29 kandidaati. Kandidaate hindas valikukomisjon, kuhu kuulus ka väline ekspert.

"Kandideerisin sellele ametikohale, sest soovin oma senist kogemust kasutada Tallinna ja linnaelanike heaks. Minu jaoks on oluline, et mupo oleks professionaalne, õiglane ja abivalmis organisatsioon, mille tööd inimesed usaldavad. Soovin koos meeskonnaga panustada sellesse, et amet oleks linnaelanikele nähtav ja usaldusväärne partner," ütles Aivar Toompere.

Mupo eelmine juht Elari Kasemets esitas märtsikuus ametist lahkumise avalduse, ent selle põhjuste selgitamisel jäi ta kidakeelseks.

Küsimusele, miks ta ametist lahkub, ei osanud Kasemets enda sõnul ühest põhjust välja tuua. "Eks ta raske otsus oli," tõdes Kasemets. "Avalduse olen ise kirjutanud," lisas ta. Küsimusele, kas teda suunati ametist lahkuma, vastas ta: "Lahkumine on alati selline, et üks kirjutab ja..."