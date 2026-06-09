X!

Tallinna linnavalitsus kinnitas mupo juhiks taas Aivar Toompere

Eesti
Aivar Toompere
Aivar Toompere Autor/allikas: Siim Lõvi
Eesti

Tallinna linnavalitsus nimetas teisipäevasel istungil Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhiks seda ka varasemalt juhtinud Aivar Toompere, kes asub ametisse selle nädala kolmapäevast.

Toompere juhtis mupot aastatel 2016 kuni 2024, siis lahkus ta omal soovil ametist.

Varem on ta töötanud juhtivatel ametikohtadel politseis, siseministeeriumis ja sisekaitseakadeemias. 

Toompere oli aastatel 1998 kuni 2004 Keskerakonna liige.

Aivar Toompere on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning tal on pikaajaline juhtimiskogemus korrakaitse ja sisejulgeoleku valdkonnas.

Korrakaitse valdkonna eest vastutav abilinnapea Tiit Terik (KE) ütles, et uue juhi valikul pidas linn oluliseks nii kogemust kui ka selget nägemust ameti edasisest arengust. 

"Munitsipaalpolitsei Ameti töö mõjutab otseselt linnaelanike igapäevast elukeskkonda ja turvatunnet. Aivar Toompere tugevuseks on põhjalik valdkonnatundmine, pikaajaline juhtimiskogemus ning selge nägemus ameti edasisest arengust," ütles Terik. 

Toompere valiti välja avalikul konkursil, kus osales 29 kandidaati. Kandidaate hindas valikukomisjon, kuhu kuulus ka väline ekspert.  

"Kandideerisin sellele ametikohale, sest soovin oma senist kogemust kasutada Tallinna ja linnaelanike heaks. Minu jaoks on oluline, et mupo oleks professionaalne, õiglane ja abivalmis organisatsioon, mille tööd inimesed usaldavad. Soovin koos meeskonnaga panustada sellesse, et amet oleks linnaelanikele nähtav ja usaldusväärne partner," ütles Aivar Toompere.  

Mupo eelmine juht Elari Kasemets esitas märtsikuus ametist lahkumise avalduse, ent selle põhjuste selgitamisel jäi ta kidakeelseks.

Küsimusele, miks ta ametist lahkub, ei osanud Kasemets enda sõnul ühest põhjust välja tuua. "Eks ta raske otsus oli," tõdes Kasemets. "Avalduse olen ise kirjutanud," lisas ta. Küsimusele, kas teda suunati ametist lahkuma, vastas ta: "Lahkumine on alati selline, et üks kirjutab ja..."

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:13

Tallinna linnavalitsus suurendas koolilõuna rahastamist

13:09

Tõnis Arjus: kuidas juhtida muutusi, millel pole omanikku

13:05

Prokuratuur esitas Ülemistes plahvatuse korraldanule süüdistuse mõrvakatses

12:54

Maileen Nuudi jõudis Madridis põhitabelisse

12:47

Neeme Järvi: mul on pidurdamatu hoog sees

12:47

Meedia: Vene väed taanduvad Kinburni säärelt Uuendatud

12:41

Harri Tiido: tuleviku loogikast

12:36

Vasakpoolne demokraat pääses vabariiklase ees LA meerivalimiste teise vooru

12:31

TÄNA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita?

12:20

Raadiouudised (09.06.2026 12:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

ilmateade

SPORT

12:54

Maileen Nuudi jõudis Madridis põhitabelisse

12:31

TÄNA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita?

11:58

Kevin Saar vähendas enne kodust MM-etappi sarja liidriga vahet

11:33

17-aastane Eesti neiu tuli lestaujumises Euroopa juunioride meistriks

loe: kultuur

11:47

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

11:25

Galerii: EKA tudengid ehitavad varemetest Annelinnale uue maamärgi

09:47

"Eesti mõtteloo" sarjas ilmus president Alar Karise artiklite kogumik

09:20

Marcel Johannes Kits ja Sten Heinoja annavad välja albumi kõigi Beethoveni tšellosonaatidega

loe: eeter

12:47

Neeme Järvi: mul on pidurdamatu hoog sees

11:47

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

10:04

Toidublogija: klopitud värske kartul on maitsev ja kiirelt valmiv suveroog

08:11

Vikerraadio reastab kuulajate abiga Heldur Karmo parimad laulusõnad

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (09.06.2026 09:00:00)

08.06

Päevakaja (08.06.2026 18:00:00)

08.06

Brüsselis sai näha eesti teatrit

08.06

Heimtalis avati hernehirmutiste näitus

08.06

Tartust lendamine on järjest populaarsem, linn kavandab uut hanget

08.06

Raadiouudised (08.06.2026 15:00:00)

08.06

Eesti teedel võib edaspidi kaupa vedada senisest pikemate autorongidega

08.06

Raadiouudised (08.06.2026 12:00:00)

08.06

Päästeamet tuletab meelde, et suvel ujuma minnes ei tohi valvsust kaotada

08.06

VKG loobus RMKga sõlmitud puidulepingust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo