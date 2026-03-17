Tallinna mupo juht esitas lahkumisavalduse

Kasemets lisas Delfile, et lahkumisavaldus läheb teisipäeval linnavalitsuse istungi päevakorda.

Küsimusele, miks ta ametist lahkub, ei osanud Kasemets enda sõnul ühest põhjust välja tuua. "Eks ta raske otsus oli," tõdes Kasemets. "Avalduse olen ise kirjutanud," lisas ta. Küsimusele, kas teda suunati ametist lahkuma, vastas ta: "Lahkumine on alati selline, et üks kirjutab ja..."

Tallinna abilinnapea Tiit Terik (Keskerakond) lausus lühidalt, et Kasemets on talle oma avalduse esitanud ning linnavalitsus arutab seda teisipäeval.

Kasemetsa nimetas eelmine linnavalitsus ametisse 2024. aasta oktoobris, mil ta ka tööle asus.

Tema nimi käis ajakirjandusest hiljuti läbi seoses tema otsusega maksta toonasele mupo peainspektorile Marek Saarele katseajal töösuhte lõpetamisel 6750-eurose preemia.

Otsuse tagamaid uuris ka linna sisekontrolör Kaur Siruli, kes järeldas, et makstud preemia on üle seaduses lubatud piiri, samuti leidis ta, et Kasemets on tegutsenud hooletult. Linnavalitsus tegi Kasemetsale noomituse.