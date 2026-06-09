Järjekordne noarünnak šokeerib Ühendkuningriiki

Põhja-Iirimaa politsei teatas teisipäeval, et vahistas esmaspäeva hilisõhtul Põhja-Belfastis toimunud pussitamisega seoses mehe, kes on teadaolevalt pärit Somaaliast. Rünnakus sai üks inimene raskelt vigastada. Sotsiaalmeedias levima hakanud videomaterjali tõttu on internetis esitatud üleskutseid meeleavaldusteks.

Peaminister Keir Starmer nimetas juhtunut võikaks, lisades, et ta ei kavatse "tolereerida selliseid koletuid vägivallatsemisi meie tänavatel".

"Eileõhtune ränk rünnak Belfastis on võigas," ütles peaminister. "Minu mõtted on eelkõige ohvriga ning ma tänan operatiivtöötajaid, sealhulgas sekkunud eraisikuid."

Politsei täpsustas teisipäevases avalduses, et vahistatud kahtlustatav on 30. eluaastates Somaalia päritolu mees. Haiglas viibiv 40. eluaastates kannatanu on raskes seisundis.

Veebis levivast videomaterjalist on näha, kuidas mitu inimest – kellest ühel on käes hokikepp – astuvad ründajale vastu kuni politsei saabumiseni.

Kannatanu sai raskeid vigastusi näo-, kaela- ja seljapiirkonda.

"Tegemist on sügavat muret tekitava rünnakuga, mistõttu kuulutasin selle kriitiliseks vahejuhtumiks," sõnas politseiülema asetäitja Ryan Henderson. "Oleme alustanud uurimist motiivi selgitamiseks."

"Oleme teadlikud veebis levivatest videomaterjalidest ja kutsume avalikkust üles neid mitte jagama. See võib põhjustada ohvri lähedastele lisatraumat ning kahjustada käimasolevat uurimist," lisas Henderson.

"See jõhker rünnak vapustas kohalikku kogukonda ja tekitas suurt muret. Soovin kohalikele elanikele kinnitada, et suhtume rünnakusse äärmise tõsidusega. Meie uurimine edeneb kiiresti," märkis ta.

Hendersoni sõnul oli politsei sündmuskohal mõne minutiga. Samuti tunnustas ta neid kodanikke, kes sekkusid, et hoida ära edasised rünnakud mehe poolt. Ühtlasi palus ta rünnaku videomaterjali mitte jagada.

Sotsiaalmeedias levitatud üleskutsetega püüti inimesi esmaspäeva õhtul protestidele koondada.

Põhja-Iirimaa valitsusjuhi asetäitja Emma Little-Pengelly kutsus elanikke üles rahu säilitama. "Minu mõtted ja palved on eelkõige selle metsiku ja barbaarse rünnaku ohvriga," märkis ta sotsiaalmeedias.

Tegemist on järjekordse Ühendkuningriigis laineid löönud noarünnakuga.

Möödunud nädalal puhkesid Ühendkuningriigis meeleavaldused, kui selgus, et Sikhi usku Vickrum Digwa pussitas eelmise aasta lõpus 18-aastast tudengit Henry Nowakit ning sündmuskohale saabunud politseinikud uskusid esialgu ründajat, mitte ohvrit.

Politsei pani Nowaki käed raudu, kuigi ta lebas raskelt vigastatuna maas ja ütles, et ei saa hingata. Hiljem alustati Nowaki elustamist, kuid ta suri saadud vigastustesse

Digwa pussitas Nowakit noaga, mida tal oli lubatud kanda sikhidele tehtud usulise erandi alusel. Suurbritannias on noakandmine muidu keelatud.