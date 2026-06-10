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Sudaanlase noarünnak vallandas Põhja-Iirimaal rahutused

Välismaa
Rahutustes süüdatud hooned ja autod Belfastis.
Rahutustes süüdatud hooned ja autod Belfastis. Autor/allikas: SCANPIX / PA Wire/PA Images
Välismaa

Põhja-Iirimaal puhkesid teisipäeval süütamistega tipnenud immigrantide-vastased rahutused, kui tänavatele tulid maskides meeleavaldajad, kes avaldasid pahameelt Sudaani päritolu mehe korraldatud noarünnaku üle.

Sajad protestijad, kellest paljudel oli nägu kaetud, ründasid politseinikke ja süütasid sõidukeid ja elumaju mitmel pool Põhja-Iirimaa pealinnas Belfastis pärast seda, kui sotsiaalmeedias levis video noarünnakust, mille tagajärjel sai ohver tõsiseid kaela- ja peavigastusi.

Briti ringhäälingu BBC edastatud videos oli näha, kuidas politsei aitas perel põlevast majast põgeneda.

Põhja-Iirimaa valitsusjuht Michelle O'Neill ütles, et maskides mehed ajasid teisipäeva õhtul sisserändajatevastase vägivallalaine käigus Belfastis kodudest välja peresid, süüdates nende majad.

"Nendele rünnakutele ei saa olla vabandust ega õigustust," ütles O'Neill oma avalduses. "Maskides meeste rühmad, kes peresid oma kodudest välja põletavad, pole midagi vähemat kui vastik argus."

Briti peaminister Keir Starmer nimetas esmaspäeva hilisõhtul Põhja-Belfastis aset leidnud noarünnakut võikaks teoks.

Rünnak, mida praegu ei käsitleta terrorismina, leidis aset ajal, mil Ühendkuningriigis on kasvanud pinged seoses juhtumiga, kus politsei pani valeväite alusel rassistlikus rünnakus kahtlustatud valgenahalisel tudengil käed raudu, kui ta lamas haavatuna maas ja suri hiljem noarünnakus, mille pani toime sikhi religiooni järgiv mees.

Põhja-Iirimaa teisipäevased rahutused järgnevad ka korduvatele immigratsiooni-vastastele protestidele, kus populistlikud parteid väidavad, et Briti varjupaigapoliitika on lubanud riiki avalikkuse jaoks ohtlikke inimesi. Eelmisel aastal toimusid Põhja-Iirimaal immigrantide vastased mässud väidetava seksuaalse kallaletungi pärast.

Sõidukeid süüdati mitmel pool Belfastis

Maskides noored kogunesid teisipäeva õhtul eri kohtadesse üle Belfasti, politsei saatis nende kogunemispaikadesse soomukid. Meeleavaldajad süütasid Belfasti idaosas mitmeid sõidukeid, sealhulgas ka ühe bussi.

BBC teatas, et sajapealine rahvahulk lõi Belfasti idaosas tänaval jalaga uksi lahti ja lõhkus elumajade aknaid.

"Neid aetakse kodudest välja lihtsalt sellepärast, et nad on mustanahalised," ütles pastor Jack McKee BBC-le pärast rünnakuid linna põhjaosas asuvatele elamutele.

Pussitamises kahtlustatavale, 30-aastasele Sudaani kodanikule esitati teisipäeva õhtul süüdistus mõrvakatses, terariista kandmises avalikus kohas ja tapmisega ähvardamises.

Ta peaks ilmuma Belfasti magistraadikohtu ette kolmapäeval.

Põhja-Iirimaa ülema abikonstaabel Ryan Henderson ütles, et 40ndates eluaastates mees sai rünnaku käigus silmavigastusi ning näkku ja selga lõikehaavu. Sündmuskohalt leiti kööginuga.

Rünnakust filmitud videokaadritest oli näha, kuidas mitu kohalolnut üritas juba enne politsei saabumist ründajat ohjeldada. Politsei esindajad tunnistasid, et kohalolijad päästsid sellega mehe elu.

Põhja-Iirimaa peamised poliitiliste parteide liidrid mõistsid rünnaku ühiselt hukka, nimetades seda õudseks ning kutsusid samas üles ka vaoshoitusele, öeldes, et rahutused kahjustavad kogukondi.

Toimetaja: Mait Ots

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