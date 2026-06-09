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Sotsid tahavad, et Tallinna muuseumid oleksid noortele tasuta

Eesti
Natalie Mets.
Natalie Mets. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Neljapäeval hääletab Tallinna linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna eelnõu, mis muudaks 7 kuni 18-aastastele lastele ja noortele sissepääsu linna muuseumidesse priiks.

Vastava eelnõu andis erakond Tallinna linnavolikogule üle mai alguses.

"Lastele ja noortele peaksid olema Tallinna muuseumid tasuta mitmel põhjusel. Esiteks, et muuseumide külastamine muutuks sellisest harvaesinevast tegevusest loomulikuks osaks noorte igapäevaelus. Ka selleks, et muuseumid muutuksid noortele kättesaadavamateks. Praegu on üheks põhjuseks, miks käiakse vähe, hinnabarjäär. Pärast seda, kui haridus- ja teadusministeerium otsustas, et koolid ei tohi küsida vanematelt raha kohustuslike õppekäikude jaoks, on muuseumide külastus just selles vanusegrupis vähenenud 30 protsenti," ütles eelnõu autor, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Natalie Mets ERR-ile.

"Muuseum ei ole ainult õpikeskkond, ta võib olla ka selline koht, kus noored avastavad, veedavad kvaliteetset vaba aega, mitte lihtsalt ei raiska oma tunde kuskil suvalises parginurgas hängides. See on alternatiiv kaubanduskeskustele. See on koht, kus oma sõpradega aega veeta. Ja muidugi on ta keskkond, mis arendab noorte kriitilist mõtlemist ja laiendab maailmapilti. Linna ülesanne on ju pakkuda lastele, noortele ja tegelikult kõikidele oma elanikele sisukaid ja arendavaid tegevusi," lisas ta.

Mets rääkis, et muuseumidele tähendaks meede hinnanguliselt saamata jäävat piletitulu kuni 1,5 miljonit eurot aastas.

"Seda tuleks pigem vaadata kui investeeringut noortesse inimestesse, mitte lihtsalt kulureana," sõnas Mets.

Kuigi Mets peab algatust oluliseks, ei arva ta, et eelnõu neljapäeval teistesse fraktsioonidesse kuuluvate volikogu liikmete toetust leiaks.

"Ma olen tegelikult seda esitanud juba haridus- ja kultuurikomisjonis ning seal tegi omapoolse ettekande sellele vastu kultuuri- ja spordiameti kultuuriosakonna juht Marje Tõemäe, kes ütles, et nad on võtnud minu ettepaneku, seda kohandanud ja kavatsetakse hakata pilootima nii-öelda noorte neljapäevasid, kus neljapäeviti hakkavad olema Tallinna muuseumid Tallinna noortele tasuta. See on ikkagi mingigi töövõit – järelikult kõik saavad aru, et selline meede omab rohkem kasu kui kahju," rääkis Mets.

"Aga üldiselt see konkreetne eelnõu neljapäeval ilmselt ei saa suurema osa saadikute poolehoidu," lisas ta.

Tallinnas elab ligikaudu 70 000 7–18-aastast last ja noort. Linnal on kaheksa muuseumi ning keskmine pilet maksab umbes 7 eurot. Eelnõu kohaselt kompenseerib linn muuseumidele saamata jääva piletitulu, et tagada nende toimimine ja programmide kvaliteet. Kui iga noor külastaks muuseumi keskmiselt kolm korda aastas, oleks saamata jääv piletitulu ligikaudu 1,47 miljonit eurot aastas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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