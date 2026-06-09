X!

Rõuge Maarja kogudus plaanib Rõugesse elamuid rajada

Eesti
Rõuge Maarja koguduse kirik
Rõuge Maarja koguduse kirik Autor/allikas: ERR
Eesti

Rõuge kiriku Maarja kogudus plaanib Rõugesse rajada koos arendajaga 30 elamukrunti ühes majadega. Nii loodetakse teenida kirikule tulu ja tuua piirkonda uusi elanikke.

Peaaegu 20 hektari suurusel Eesti Evangeelse Luteri kiriku Rõuge Maarja koguduse endistel kirikumõisa maadel plaanivad Rõuge kirikumehed ulatuslikku kinnisvaraprojekti. Tulevikus saab seal olema üle 20 üksikelamu, neli ridaelamut, üks kortermaja koos nelja kaubandus-teenindushoone, teede, tehnovõrkude ja haljastusega.

"Rõuge Maarja kogudusel on läbirääkimised ühe partneriga, kellega leping on sõlmimisel ja kes saab selleks põhiliseks arendajaks. Aga ütleme, et see tempo on tõenäoliselt üks-kaks krunti aastas. Kui nüüd midagi kerkima hakkab, siis sellega püüame teenida ka pikaajaliselt ja vaikselt tulu Rõuge Maarja kogudusele," ütles EELK Rõuge Maarja koguduse juhatuse liige Indrek Hunt.

Kirik on ka varem püüdnud maad kruntideks mõõta, aga see on takerdunud küll valla, küll keskkonnanõuete taha. Ala jääb Natura 2000 võrgustikku. Seal kasvab mitmeid kaitsealuseid liike, mida keskkonnaameti uue seisukoha järgi saab aga kaitsta ka mujal ning kiriku plaan on saanud rohelise tule. Praegu on planeering vallas menetluses.

"Inimesed otsivad tegelikult kortereid, otsivad maju just Rõuge alevikus või vahetus läheduses ja inimesed tavaliselt tahavad sisse tulla kohe. Kirikul on imelised maad vahetult alevi lähedal ja kus on olemas kõrval veetrassid, teed, elekter. Miks mitte seda arendada? Valla jaoks tähendab see ju uusi elanikke," lausus Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Planeeringu vahetus naabruses elav Aini Makke on kiriku plaanide osas kahevahel.

"Nii ja naa. Võiks olla, kui ikka kõik mõistlikult sujub ja kenad inimesed tulevad ja kõik hästi. Tee saaks ilusti tehtud ja siis ei ole protesti millegi vastu," sõnas Makke.

Rõuge Maarja kogudus on varemgi otsinud võimalusi oma kinnisvarale uus elu anda. Näiteks anti kiriku kõrval asuv leerimaja kuus aastat tagasi kohalikule motoklubile tasuta rendile, kes on selle nüüdseks korda teinud.

"Lõpuks me kirikunõukogu ees olimegi oma vestid seljas ja väga naljakas oli vaatepilt algul ja ega meid väga ei usutud, et mis meist saab või mis seal saama hakkab. Praegusel juhul aga tundub, et Rõuge rahvas on meid omaks võtnud, et kellel pulmad, kellel matused, kellel suured juubelid," lausus motoklubi Mägilased MC eestvedaja Alar Johanson.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:15

Rõuge Maarja kogudus plaanib Rõugesse elamuid rajada

19:13

Robin Jäätma näitas Türgis suurepärast täpsust

19:12

Töötajate arv avalikus sektoris tõuseb kiiremini kui mujal

19:09

Gümnaasiumite uus vastuvõtusüsteem paneb osad õpilased raskesse seisu

19:08

Reutersi analüüs: Trumpi perekond on krüptoäriga miljardeid teeninud

19:01

Neli Eesti kergejõustiklast võistleb NCAA meistrivõistlustel

18:50

Päevakaja (09.06.2026 18:00:00)

18:50

Marleen Ritari ületas poole sajandi vanuse noorterekordi

18:49

Zelenski: saavutasin Putinile saadetud kirjaga soovitud tulemuse

18:26

VAATA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita? Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

15:55

Moskva lähistel sõdurite elurajoonis toimunud autoplahvatuses hukkus mees Uuendatud

08.06

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastab teisipäeval Eestit Uuendatud

11:33

Galerii ja videod: Volodõmõr Zelenski kohtus Kadriorus president Karisega

17:25

Tartus ja ka mujal Eestis oli ulatuslik elektrikatkestus

08.06

Saksamaa ja Prantsusmaa loobusid Euroopa hävitajaprojektist

08.06

Holm: lätlaste hilinemine Rail Balticuga läheb Eestile kalliks maksma Uuendatud

15:53

Soome kommunistid reisisid Moskvasse ja kiitsid heaks sõda pooldava avalduse

08.06

Suri 20-aastane Eesti saalihokimängija ja treener

07:06

Joller: Pakosta lahutuskord võib seada perevägivalla ohvrid ohtu

08.06

ERR-i vanade hoonete lammutamine toob Tallinna kesklinna uue kvartali

ilmateade

SPORT

19:13

Robin Jäätma näitas Türgis suurepärast täpsust

19:01

Neli Eesti kergejõustiklast võistleb NCAA meistrivõistlustel

18:50

Marleen Ritari ületas poole sajandi vanuse noorterekordi

18:26

VAATA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita? Uuendatud

loe: kultuur

14:28

Joonas Tartu: filmilinnaku projekt ei lubanud nii kiiresti edasi liikuda, kui lootsime

13:45

Eesti esimene trikkfilm "Tallinna turg" linastub Bologna filmifestivalil

11:47

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

11:25

Galerii: EKA tudengid ehitavad varemetest Annelinnale uue maamärgi

loe: eeter

14:28

Joonas Tartu: filmilinnaku projekt ei lubanud nii kiiresti edasi liikuda, kui lootsime

14:22

Väino Puura: armastus hoiab meid üleval

12:47

Neeme Järvi: mul on pidurdamatu hoog sees

11:47

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

Raadiouudised

17:30

Rõuge Maarja kogudus plaanib Rõugesse elamuid rajada

17:30

Zelenski lubas aidata Eestisse sattuvate droonide tõrjumisel

15:40

Üliõpilaselamute hinnatõus paneb tudengeid mõtlema korterite peale

15:35

Raadiouudised (09.06.2026 15:00:00)

14:40

Euroopa Liit on hakanud Vene varilaevastikku peatama

14:30

Häirekekus soovib seadusemuudatust hädaabikõnede kriisireservi loomiseks

14:30

Ministrid on eriarvamusel abielude lahutamise lihtsustamise küsimuses

12:20

Raadiouudised (09.06.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (09.06.2026 09:00:00)

08.06

Päevakaja (08.06.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo