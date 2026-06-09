Rõuge Maarja kogudus plaanib Rõugesse elamuid rajada

Peaaegu 20 hektari suurusel Eesti Evangeelse Luteri kiriku Rõuge Maarja koguduse endistel kirikumõisa maadel plaanivad Rõuge kirikumehed ulatuslikku kinnisvaraprojekti. Tulevikus saab seal olema üle 20 üksikelamu, neli ridaelamut, üks kortermaja koos nelja kaubandus-teenindushoone, teede, tehnovõrkude ja haljastusega.

"Rõuge Maarja kogudusel on läbirääkimised ühe partneriga, kellega leping on sõlmimisel ja kes saab selleks põhiliseks arendajaks. Aga ütleme, et see tempo on tõenäoliselt üks-kaks krunti aastas. Kui nüüd midagi kerkima hakkab, siis sellega püüame teenida ka pikaajaliselt ja vaikselt tulu Rõuge Maarja kogudusele," ütles EELK Rõuge Maarja koguduse juhatuse liige Indrek Hunt.

Kirik on ka varem püüdnud maad kruntideks mõõta, aga see on takerdunud küll valla, küll keskkonnanõuete taha. Ala jääb Natura 2000 võrgustikku. Seal kasvab mitmeid kaitsealuseid liike, mida keskkonnaameti uue seisukoha järgi saab aga kaitsta ka mujal ning kiriku plaan on saanud rohelise tule. Praegu on planeering vallas menetluses.

"Inimesed otsivad tegelikult kortereid, otsivad maju just Rõuge alevikus või vahetus läheduses ja inimesed tavaliselt tahavad sisse tulla kohe. Kirikul on imelised maad vahetult alevi lähedal ja kus on olemas kõrval veetrassid, teed, elekter. Miks mitte seda arendada? Valla jaoks tähendab see ju uusi elanikke," lausus Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Planeeringu vahetus naabruses elav Aini Makke on kiriku plaanide osas kahevahel.

"Nii ja naa. Võiks olla, kui ikka kõik mõistlikult sujub ja kenad inimesed tulevad ja kõik hästi. Tee saaks ilusti tehtud ja siis ei ole protesti millegi vastu," sõnas Makke.

Rõuge Maarja kogudus on varemgi otsinud võimalusi oma kinnisvarale uus elu anda. Näiteks anti kiriku kõrval asuv leerimaja kuus aastat tagasi kohalikule motoklubile tasuta rendile, kes on selle nüüdseks korda teinud.

"Lõpuks me kirikunõukogu ees olimegi oma vestid seljas ja väga naljakas oli vaatepilt algul ja ega meid väga ei usutud, et mis meist saab või mis seal saama hakkab. Praegusel juhul aga tundub, et Rõuge rahvas on meid omaks võtnud, et kellel pulmad, kellel matused, kellel suured juubelid," lausus motoklubi Mägilased MC eestvedaja Alar Johanson.