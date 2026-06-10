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TalTech tahab erimeelsuste tõttu ministeeriumiga lepingu lõpetada

Eesti
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Tehnikaülikool Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) tegi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) ettepaneku lõpetada töökeskkonnaspetsialistide e-kursuste väljatöötamise leping, kuna osapoolte nägemused kursuse mahust ja metoodikast erinevad oluliselt.

TalTechi ärikorralduse direktor Merili Reidolf saatis kolmapäeval pöördumise MKM-ile ettepanekuga lõpetada töökeskkonnaspetsialistide koolitusprogrammi väljatöötamine.

Reidolfi hinnangul ei ole ülikoolil olemasoleva aja ja töömahuga võimalik luua kompaktset töökeskkonnaspetsialistide e-kursust MKM-le, mis tagaks piisavalt põhjaliku ja rakendatava õpikogemuse.

Reidolf tõi pöördumises välja, et projekti käigus ei ole olnud osapooltele üheselt selge, milliseid e-kursusi MKM ootab, kuigi pooled leppisid kokku moodulite kaupa koostöös ning sisu ja struktuuri jooksvas kooskõlastamises. Koolitust ei ole Reidolfi hinnangul võimalik tagada sellises mahus ja kompaktsuses, nagu MKM praegu eeldab.

"Ühest küljest on rõhk lühidusel, teisalt eeldatakse teemade põhjalikku ja mitmekesist käsitlemist," selgitas Reidolf. 

Ühtlasi on projekti käigus selgunud, et sellise mahu ja keerukusega programmi ei ole võimalik eesmärgipäraselt kujundada väga kompaktsesse e-õppe formaati digiriigi akadeemia platvormil.

Reidolfi sõnul rõhutas MKM, et e-kursused peavad olema eraldiseisvalt läbitavad ja andma ka ilma kontaktõppeta tervikliku ülevaate töötervishoiust ja tööohutusest. 

"Selline eesmärk eeldab piisavat sisulist põhjalikkust ja selget õpiteekonda. Väga lühikeste õpiampsude formaat sobib pigem esmaseks ülevaateks või teadmiste kordamiseks, kuid ei pruugi olla piisav tervikliku ja rakendatava pädevuse kujundamiseks," kirjutas Reidolf.

Seeõttu leiab TalTech, et olemasoleva õppekava ja kokkulepitud töömahu raames ei ole võimalik luua e-kursust, mis vastaks täielikult ministeeriumi ootustele ning mille kvaliteedi eest saaks TalTech tööandjana vastutuse võtta.

TalTech tegi MKM-le ettepaneku lõpetada mõlema poole kokkuleppel töövõtuleping.

MKM-i töökeskkonna juht Eva Põldis sõnas kommentaaris ERR-ile, et ministeerium peab oluliseks töökeskkonnaspetsialistide koolitusprogrammi väljatöötamist ja elluviimist, kuna ekspert vastutab ettevõttes ohutuse ja töötajate tervise hoidmise eest.

"Seetõttu on oluline, et tal oleksid vajalikud teadmised ja oskused. Soovime riigina panustada töökeskkonnaspetsialistide pädevuse tõstmisesse, et nii aidata kaasa ka töökeskkondade ohutumaks muutmisele," ütles Põldis.

Põldise sõnul ei ole MKM veel ühtegi väljamakset teinud. 

"Lepingu maht on 169 000 eurot (lisandub käibemaks), kuid praeguses etapis pole MKM veel ühtegi väljamakset teinud. Hetkel on TalTechiga läbirääkimised pooleli ja pärast omavahelisi kokkuleppeid saame teemat lähemalt avada," ütles Põldis.

Lepingu lõpetamisel soovib TalTech, et arveldus toimuks seni tehtud ja MKM-ile üle antud või ette valmistatud tööde ulatuses.

"Kuna esimene etapp on MKM-le nõuetekohaselt üle antud, vastu võetud ja vastava aktiga kinnitatud, kuuluvad TalTechi hinnangul hüvitamisele esimese etapi töödega seotud kulud, sealhulgas projektijuhi, andragoogi, õppedisaineri ja kahe koolitusjuhi töö," ütles Reidolf. 

Samuti palub TalTech hüvitada teises etapis seni tehtud töö ja loodud moodulite väljatöötamisega seotud kulud.

"Täpse arvelduse esitame tegelikult tehtud tööde ja kantud kulude alusel ning teises etapis loodud materjalide üleandmise ja kasutusõiguste ulatus lepitakse kokku lõpetamisel," ütles Reidolf.

MKM ja TalTech allkirjastasid lepingu möödunud aasta oktoobris. 

Toimetaja: Jette Marie Mäggi

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