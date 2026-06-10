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Tsirguliinasse kerkib ainult Euroopas toodetud tehnoloogiatega elektrijaam

Majandus
Foto: Zirgu BESS
Majandus

Valgamaale Tsirguliinasse ehitab kohalik Zirgu BESS esimene ainult Euroopas toodetud tehnoloogiatega akuelektrijaam. Kolmapäeval käis Lõuna-Korea tehnoloogiafirma LG Energy Solution nendega tarnelepingut sõlmimas.

Valgamaale Tsirguliinasse ehitatava akuelektrijaama tarbeks allkirjastasid kolmapäeval kohalik ettevõte Zirgu BESS ja Lõuna-Korea tehnoloogiafirma LG Energy Solution tarnelepingu.

Esmalt saab jaama võimsus olema 100 megavatti ja salvestusmaht 200 megavatt tundi. Teises ehitus-etapis kasvab võimsus 200 megavatini ja mahutavus kuni 800 megavatt tunnini.

"Kui elekter on liiga kallis, siis meie proovime teda odavamaks tuua. Ja kui elekter on liiga odav tootja jaoks, siis me aitame tal seda maha müüa, siis kui see elekter on sellise keskmise hinnaga," ütles Zirgu BESS-i juhatuse liige Mart Moora.

Sellest võib niimoodi mõelda, et näiteks Auvere põlevkivielektrijaam suudab umbes nii palju toota elektrit, kui see akuelektrijaam suudab ühes tunnis salvestada

Akupargi käivitumisel peaks elektrihind muutuma vähem kõikuvaks.

"Tõsi, väheneb küll madalama hinna osa, aga kaovad ära ka tipud. Akud aitavad samuti meil tasakaalustada elektrisüsteemi. Sünkroniseerisime just eelmise aasta veebruaris Mandri-Euroopaga, meil on eraldi vaja oma sagedust hoida. See raha jääb nüüd meie piirkonda," ütles kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga.

Jaama võtmeelemendid toodetakse Euroopas: Poolast tulevad akud, mida kasutatakse ka Auvere elektrijaamas, inverterid aga Hispaaniast. Kuna sarnaseid parke ehitatakse enamasti Hiina seadmetega, teeb Euroopa tehnoloogia kasutamine akupargi alghinna umbes 20 protsenti kallimaks.

Korea LG Energy Solutioni ärijuht Kyuwon Heo sõnul ei tea nad, millised regulatsioonid, maksusüsteemi muudatused ja nõuded võivad Euroopa Komisjonilt tulevikus tulla.

"Oleme sellisteks arenguteks pikalt valmistunud. Praegu me näeme, et tulevik seisneb koostöös Euroopa riikide ja ettevõtetega, olenemata sellest, mis on selle hind," sõnas Heo.

Jaam hakkab tööle järgmise aasta aprillis.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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