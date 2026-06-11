Omniva sulgeb Läänemaa viimase postipunkti

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles Lääne Elule, et Omniva on kohalikku omavalitsust teavitanud, et kavatseb Linnamäe postipunkti lepingu lõpetada 1. septembrist.

Randmaa sõnul see teda ei üllatanud, sest võimalikust sulgemisest on juba varem juttu olnud. Vallavanema sõnul arutab Oru osavallakogu augustis, kuhu ja mis tingimustel võiks riigifirma paigaldada pakiautomaadi.

Omniva kommunikatsioonijuht Madiken Oja ütles Lääne Elule, et Linnamäe postipunkti sulgemise põhjuseks on külastatavuse langus. "Selle aasta esimese viie kuuga kasutati Linnamäe postipunkti 47 protsenti vähem kui mullu samal perioodil," märkis Oja.

Oja kinnitas, et pakiautomaat Linnamäele tuleb, kuid kuhu ja millal, selgub arutelus kohaliku omavalitsusega.

Postipunktid tekkisid, kui Omniva hakkas postkontoreid sulgema ja pakkuma postiteenust kellegi teise kaudu.

Kui Linnamäe postipunkt 1. septembrist kinni pannakse, jääb Läänemaa ainukeseks postiasutuseks Haapsalu kontor.

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