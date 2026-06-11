Tallinn pani kesklinna püsti moodul-varjumiskoha

Tallinna linn paigaldas neljapäeval Juhkentali 10 haljasalale moodul-varjumiskoha, mis on esimene omataoline avalikku linnaruumi paigaldatava varjumiskoht Eestis.

Varjumiskoha kinkis linnale ehitusettevõte Citysec Industry ja see põhineb Ukrainas kasutusel oleval standardiseeritud raudbetoonlahendusel, mis on välja töötatud elanike lühiajaliseks kaitsmiseks ohuolukordades.

Varjumiskoht on valmistatud tugevdatud raudbetoonist ning selle konstruktsioon on mõeldud vähendama plahvatusest, lööklainest ja lendavatest kildudest tulenevaid riske. Lahendus on modulaarne, mis võimaldab seda vajaduse korral kiiresti teisaldada, laiendada või paigaldada erinevatesse asukohtadesse.

Paigaldatav näidisvarjumiskoht peaks andma linnaelanikele parema arusaama sellest, kus ja kuidas kriisiolukorras varjuda.

Juhkentali 10 haljasalale rajatud moodul-varjumiskoht on katseprojekt, mille käigus hinnatakse lahenduse paigaldamise otstarbekust, kasutusmugavust, elanike teadlikkust ning varjendi sobivust linnaruumi. Saadud kogemuste põhjal otsustab linn võimalike järgmiste sammude ja lahenduse laiemalt kasutuselevõtmise üle.

Projekt viiakse ellu koostöös riigiasutuste ja partneritega.