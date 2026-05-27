Blair kritiseeris teravalt leiboristide valitsuse poliitikat

Suurbritannia endine peaminister Tony Blair Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Jacqueline Lawrie
Suurbritannia endine peaminister Tony Blair kritiseeris teravalt leiboristide juhitud valitsuse poliitikat ning leidis, et maksud on riigis liiga kõrged ja valitsus kulutab kliimapoliitikale liiga palju raha.

Blair juhtis leiboristid kolme järjestikuse valimisvõiduni ning avaldas essee, milles kritiseeris oma kodupartei juhitud valitsuse praegust poliitilist kurssi. Ta hoiatas, et leiboristide juhtimisel võib Suurbritannia langeda välja suurriikide klubist.

Kolmapäeval antud intervjuudes kutsus Blair peaminister Keir Starmeri valitsust üles loobuma nullheite eesmärkidest.

"Ma arvan, et maksud on töötavate inimeste jaoks liiga kõrged ja arvan, et peame muutma mõningaid asju, millele me raha kulutame. Seega tõin ma esile väga suure rahasumma, mida me neto nullheitele kulutame, mis minu arvates pole praegu riigi jaoks õige prioriteet," ütles Blair Times Radiole. 

Blair rõhutas, et ta ei eita kliimamuutusi ega ole taastuvenergia vastu, kuid peab ebaloogiliseks seda, et Suurbritannia seab oma ettevõtetele ja tarbijatele suuri lisakulusid, kuigi riigi osa maailma heitmetes jääb alla ühe protsendi.

Ta ütles, et kolm suurimat heitkoguste tekitajat on Hiina, USA ja India, mis kokku annavad veidi üle 50 protsendi ülemaailmsetest heitkogustest.

"Kõik nad püüdlevad odava energia ja elektrifitseerimise poole. Suurbritannia heitkogused on alla ühe protsendi ülemaailmsetest heitkogustest. Seega ei saa me kliimamuutuste probleemi lahendada. Ja kehtestada oma ettevõtetele ja tarbijatele kulusid, et kiirendada nullheite saavutamist, kui ülejäänud maailm seda ei tee, ma ei mõista selle taga olevat loogikat," rääkis Blair. 

Samuti kritiseeris ta valitsuse lähenemist Põhjamere nafta- ja gaasitootmisse. Ta tõi välja, et Briti valitsus piirab kodumaist tootmist, sõltudes samal ajal endiselt fossiilkütuste impordist.

Blair käsitles ka Suurbritannia majanduslikke ja poliitilisi probleeme. Ta leidis, et viimastel aastatel on riik olnud ebastabiilne. Peaministrid on vahetunud liiga kiiresti ning valitsustel puudub selge plaan ja strateegia.

Blairi kriitikale vastas valitsuskabineti liige Dan Tomlinson. Ta ütles, et poliitiline olukord on pärast Blairi ajastut muutunud, samuti kaitses ta valitsuse rohepoliitikat

"Asjad on sellest ajast peale palju edasi liikunud. See valitsus astub suuri samme, tegelikult mõningaid samme, mida Tony Blairi valitsus ei astunud," ütles Tomlinson.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, The Telegraph

