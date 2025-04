Tallinn lõpetas töösuhte Glebovaga

"Jah, see vastab tõele, et eile (esmaspäeva - toim) õhtul me erakorraliselt töösuhte lõpetasime. See avaldus talle üle anti. Ehk siis eilse päeva seisuga töösuhe on lõpetatud," ütles Tallinna spordikeskuse juht Tarvi Pürn ERR-ile.

Pürn ütles, et seni ajakirjandusele kättesaamatuks jäänud Glebovaga oli näost-näkku kohtumine, kus talle anti töölepingu ülesütlemisavaldus üle. Pürni sõnul omavahel kaasust uuesti avama ei hakatud ning linna otsus oli ilmselt Glebova jaoks ka ootuspärane, sest töölepingu ülesütlemise vajadust oli varasemalt avalikult soovinud ka linnapea Jevgeni Ossinovski.

ERR-ile teadaolevalt puudutab Glebova kaasus Tondiraba jäähalli ja uisukooli Olympic IK seoseid. Pürn seda ei kinnitanud ega lükanud ümber. Ta ütles, et on kokkulepe, et uurimise ajal kommenteerib kaasust keskkriminaalpolitsei.

Pürni sõnul võtab linn ka ise lähema vaatluse alla erinevad minevikus tehtud Tondiraba jäähalli lepingud.

Töö jäähallis on praegu ümber korraldatud nii, et juhataja asetäitja jätkab kohusetäitjana ning jäähall toimib tavapäraselt. Kui peaks lisajõudu vaja minema, siis linn reageerib tema sõnul operatiivselt.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ametnikud esitasid eelmisel neljapäeval Tondiraba jäähalli juhile Elena Glebovale kahtlustuse toimingupiirangu rikkumises ja soodustuskelmuses.

Esialgse kahtlustuse kohaselt tegi spordikeskuse juht endaga seotud MTÜ suhtes otsuseid ning sõlmis selle MTÜ-ga lepinguid spordikeskuse saalide ja väljakute kasutamiseks. Samuti esitati juhile kahtlustus pettuse teel soodustuse saamises, mis seisneb kahtlustuse kohaselt selles, et ta esitas treeneritöö kohta valeandmeid Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusele.

Uurimine on algusjärgus ja tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda.

Elena Glebova ei ole ERR-i telefonikõnedele senini vastanud.