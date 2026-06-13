Tänavune Pärnu suupillifestival jääb viimaseks

Nädalavahetusel toimuv Pärnus Põhja- ja Baltimaade suurim suupillifestival toob kokku muusikud enam kui kümnest riigist. Korraldajate sõnul jääb 24. korda toimuv festival viimaseks.

Festival peetakse peamiselt Pärnus, kuid reedel anti kontsert Haapsalus ja pühapäeval on festivali erikontsert ka Tallinnas.

Traditsiooniliselt toimus festivalil ka suupillimängijate konkurss.

"Me alustasime oma festivaliga selleks, et natuke avardada inimeste mõttemaailma ja maailmapilti, et ka selline väike instrument võib mängida imepäraselt, kui seda valdab meister. Matthew Yip, kes on meie praegu peakülaline, tunnistati ju möödunud sügisel maailmameistrivõistlustel maailma parimaks mängijaks," rääkis Pärnu suupillifestivali peakorraldaja Elmar Trink.

"Me oleme otsustanud, et me teeme praegu pausi, kuna tahame lõpetada nii-öelda tipus," lisas ta.

Maailmameister Matthew Yip kiitis festivali. "Minu meelest on see festival hea, siin on väga hea keskkond ja atmosfäär," sõnas ta.