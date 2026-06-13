X!

Euroopa Liidus hakkasid kehtima karmimad sisserändereeglid

Välismaa
Foto: SCANPIX/EPA/JILMER POSTA
Välismaa

Euroopa Liidus hakkas kehtima rände- ja varjupaigapakt, mis karmistab sisserändereegleid.

Pakt loob ühtse varjupaigasüsteemi, võimaldab rajada kolmandatesse riikidesse "tagasisaatmiskeskusi" ning tugevdab laiendatud andmete kogumise kaudu kontrolli Euroopa Liidu välispiiridel.

Rändepakt võeti vastu 2024. aastal, aga vaatamata kaheaastasele üleminekuajale ei ole kõik liikmesriigid selle jõustumiseks valmis. Euroopa Komisjon lubas täiendavat tuge.

"Kõik ei pruugi esimesel päeval 100 protsenti ideaalselt toimida. Aga kuna see on tegelikult alles algus, rakendamise algus, siis näeme mõne päeva, mõne nädala pärast, kuidas see toimib ning kus saame liikmesriike veelgi toetada, et kõik toimib. Aga see on alles alguspunkt. See pole lõpp-punkt," rääkis Euroopa Komisjoni siseasjade- ja rändevolinik Magnus Brunner.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:20

Trumpi teatel toimub rahuleppe sõlmimine pühapäeval, Iraani sõnul aga mitte Uuendatud

20:15

Kaili Viidase „AmletH” otsib vastust küsimusele, mis saab armastusest ilmajäänud inimesest

20:10

Jalgrattavargustes on keskne roll pandimajadel

19:54

Naiste võrkpallikoondis jäi Euroopa liigas geimivõiduta

19:43

Kullamäe oli taas üleplatsimees, aga jäi Leedus pronksita

19:30

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:18

Sunly rajab Lätti Baltimaade võimsaimat hübriidparki

19:13

Euroopa Liidus hakkasid kehtima karmimad sisserändereeglid

19:12

Keskerakonna volikogu toetas Karise taas presidendiks valimist

19:04

Opositsiooni sõnul jäävad võimuliidul mitmed olulised lubadused täitmata

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12.06

Suri näitleja Janek Sarapson

12.06

Facebooki tabas ülemaailmne rike Uuendatud

11:15

Hispaania firmad andsid Läti Rail Balticu lepingu lõpetamise eest kohtusse

14:20

Venemaal Krasnodari krais süttis Ukraina rünnaku järel laevaterminal Uuendatud

06:17

Taagepera: praeguste suundumuste jätkudes hakkab tulevik meenutama feodaalaega

00:01

Kanada ning Bosnia ja Hertsegoviina pakkusid turniiri esimese viigi Uuendatud

07:02

USA jalgpallikoondis alustas MM-i suurepäraselt Uuendatud

08:31

Riik soovib otsustada, kes teeb ajakirjandust ja kes mitte

12.06

Raplamaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

06:59

Euroopa Liit otsustas alustada Ukraina ja Moldovaga ühinemisläbirääkimisi

ilmateade

SPORT

19:54

Naiste võrkpallikoondis jäi Euroopa liigas geimivõiduta

19:43

Kullamäe oli taas üleplatsimees, aga jäi Leedus pronksita

18:28

Yaya Toure hakkab juhendama Slovakkia meistrit

17:34

Mängijast treeneriga Trans kaotas tähtsa mängu ja vajus veel sügavamale

loe: kultuur

15:50

Galerii: Tallinna kaebekoor esitas Florian Wahli juhtimisel uue hädalaulu

12:12

Maria Peterson: hakkasin laule kirjutama tänu Juhan Viidingu palvele

11:24

Arvustus. Spielbergi uus ulmekas kutsub maailma empaatilisem olema

10:19

Arvustus. Michaeli mausoleum

loe: eeter

16:46

Filmiprodutsent Olari Oja: laulu kirjutamine on ka nagu dokumentalistika

14:03

Kontserdikülastaja Reimo Raja: Eesti kontserdisuvi tõotab tulla äge

12:12

Maria Peterson: hakkasin laule kirjutama tänu Juhan Viidingu palvele

10:46

Farmatseut: apteekri ees tundliku mure tõttu häbi tundma ei pea

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (13.06.2026 18:00:00)

12.06

Päevakaja (12.06.2026 18:00:00)

12.06

Tänavakunstifestival Stencibility keskendub alustavatele tänavakunstnikele

12.06

ERR-i uudistetoimetust hakkab juhtima Joosep Värk

12.06

Endla uuslavastus lähtub jalgpallist

12.06

Eesti ootab Ühendriikidelt lisainfot vägede vähendamise plaani kohta

12.06

Perioodika kojukanne muutub kulupõhiseks

12.06

Tartus alustas tööd uus ohtlike jäätmete põletustehas

12.06

Raadiouudised (12.06.2026 15:00:00)

12.06

Jõhvi koodikool laienes ka Moldovasse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo