Euroopa Liidus hakkasid kehtima karmimad sisserändereeglid

Pakt loob ühtse varjupaigasüsteemi, võimaldab rajada kolmandatesse riikidesse "tagasisaatmiskeskusi" ning tugevdab laiendatud andmete kogumise kaudu kontrolli Euroopa Liidu välispiiridel.

Rändepakt võeti vastu 2024. aastal, aga vaatamata kaheaastasele üleminekuajale ei ole kõik liikmesriigid selle jõustumiseks valmis. Euroopa Komisjon lubas täiendavat tuge.

"Kõik ei pruugi esimesel päeval 100 protsenti ideaalselt toimida. Aga kuna see on tegelikult alles algus, rakendamise algus, siis näeme mõne päeva, mõne nädala pärast, kuidas see toimib ning kus saame liikmesriike veelgi toetada, et kõik toimib. Aga see on alles alguspunkt. See pole lõpp-punkt," rääkis Euroopa Komisjoni siseasjade- ja rändevolinik Magnus Brunner.