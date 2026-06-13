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FOTOD: Paides toimus ingerisoomlaste laulu- ja tantsupidu

Eesti
Ingerlaste laulupidu
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19 pilti
Eesti

Laupäeval peeti Paide Vallimäel Eesti Ingerisoomlaste Liidu 34. laulu- ja tantsupidu, millele eelnes soome- ja eestikeelne jumalateenistus Paide Püha Risti kirikus.

Päev algas soome- ja eestikeelse jumalateenistusega Paide kirikus, kus teenisid Soome ja Eesti vaimulikud.

Ühises rongkäigus suunduti Paide Vallimäele, et esitada ingerlastele armsaks saanud laule ja tantse.

Eestis elab alla kümne tuhande ingerlase. Ingerisoomlaste liidu juht Herta Preema ütles, et maakondades tegutsevatel ingerisoomlaste seltsidel on Eestis elavate ingerlaste elus täita tähtis missioon.

"Eks ikka meie keele ja kultuuri edasiarendamisega ja laulmise, tantsimise ja käsitööga ja toidu valmistamisega. Kõige sellega, mis ikkagi on olnud koguaeg ingerisoomlaste pärisosa," sõnas Preema.

"Meid on Eestis kümmekond seltsi, kõik seltsid püsivad tänu sellele, et on neid entusiaste, kes tahavad tegutseda. Neid on vähe, aga nad on entusiastid, neil on seda fanatismi, mida peab olema kultuuris," lausus Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi esimees Hillar Talvik.

"Oleme öelnud nüüd aastakümneid, et meil on tegelikult teine kodumaa," märkis Preema.

"Eesti võttis meid ju vastu sõja jalus ja me oleme siia jäänud, oleme oma pered loonud, oleme oma hariduse ja elutöö teinud. Õnneks on see Ingerimaa päris ligidal, aga praegu on see olukord see nagu ta on, aga ma loodan, et me ikka saame seal veel käia," lisas ta.

Toimetaja: Valner Väino

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