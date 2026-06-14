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Eesti mesinikud loodavad, et uued mee märgistusnõuded toovad kaasa ausama turu

Eesti
Müüja Karksi-Nuia meefestivalil
Müüja Karksi-Nuia meefestivalil Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Pühapäevast hakkavad kehtima uued mee märgistamise nõuded ning Eesti mesinikud loodavad, et see toob kaasa ausama konkurentsi.

Kõige suurem muudatus puudutab meesegusid. Seni piisas sellest, et sildi peale kirjutati näiteks Euroopa Liidust pärit meesegu või väljastpoolt Euroopa Liitu pärit meesegu. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse valdkonna peaspetsialist Evelin Kivimaa ütles, et nüüd tuleb meesegu koostis täpsemalt kirja panna.

"Edaspidi neid märgiseid enam kasutada ei saa ja meesegude puhul tuleb märgistusel ehitada põhivaateväljas kõik päritoluriigid koos protsentidega. Näiteks Eesti 50 protsenti, Läti 20 protsenti, Leedu 20 protsenti, Poola 10 protsenti - osakaal alanevas järjestuses," selgitas Kivimaa.

Eesti mesiniku jaoks uute nõuetega eriti midagi ei muutu, ütles kutseliste mesinike ühingu juhatuse esimees Mario Kalvet.

"Eesti mesinik märgib juba niigi oma purgile, et päritoluriik Eesti või Võrumaa või Saaremaa. Suurem muudatus puudutab aga neid, kes mett pakendavad või segavad kokku eri riikide mett," sõnas ta.

Meie mesinikud loodavad, et märgistusnõuete muudatus toob kaasa ausama konkurentsi ja tõhusama järelevalve

"Pettusetööstusi on üle maailma: ostetakse mesinikelt mingi kogus mett ja sinna sisse siis segatakse laboratoorselt valmistatud siirupid. Selline möks meenutab vägagi mett ja lõhnab nagu mesi," hoiatas Kalvet. Ta avaldas lootust, et uus märgistus annab ka järelevalvele uue viisi, kuidas turul nagu kontrolli teha. "Lõppeesmärk on see,
et kogu tarneahel oleks näha mesinikust kuni meepurgini."

Lisaks pärismee ja siirupi kokkusegamisele, petetakse ka lihtsalt päritoluriigiga, müües välismaalt toodud mett kodumaise pähe.

"Selline päritolupettus on ka Euroopa Liidu sees väga populaarne. Neis riikides, kuhu tuuakse sisse väga palju mett, kuna nad ise ei suuda piisavalt palju toota, on selline vale sildistamine kahjuks üsna levinud," tõdes Kalvet.

Ta lisas, et Eesti mesinikud suudavad Eesti tarbija jaoks piisavalt mett toota.

"Eesti mesinikud on juba ka eksportijad. Saak on erinevatel aastatel erinev ja eelmisel aastal toodeti pigem vähem, aga kuna laoseisud olid väga tugevad, siis see kattis Eesti meevajaduse ära. Varasematel aastatel on kindlasti olnud tootmine natuke suurem kui tarbimine."

Mee märgistuse muudatused hakkavad küll kehtima pühapäevast, aga ka varem märgistatud tooteid võib müüa kuni varude lõppemiseni.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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