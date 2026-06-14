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Galerii: Roosiaias toimus juuniküüditamise mälestusüritus

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Juuniküüditamise 85. aastapäeva puhul toimunud mälestusüritus Kadrioru roosiaias
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68 pilti
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Pühapäeval toimus Kadrioru pargi roosiaias juuniküüditamise ohvrite mälestusüritus.

Ööl vastu 14. juunit 1941 toimus Eestis massiküüditamine, mille käigus viisid Nõukogude Liidu repressiivorganid Siberisse hinnanguliselt 10 000 inimest. Ohvrite hulgas oli 132 alla aasta vanust ja ka vagunis sündinud last, 1378 kuni seitsmeaastast last ning 15 üle 80aastast rauka, kellest vanim oli 87aastane. Nälja ja kurnatuse tagajärjel hukkus või tapeti umbes 6000 last, naist ja meest.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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