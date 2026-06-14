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Aherainemägedes toimus motoenduro võistlus

Eesti
Foto: Rene Kundla/ERR
Eesti

Ida-Virumaal asuv Kohtla-Nõmme on tuntust kogumas oma omanäoliste üritustega. Alevis peetakse talvist tantsupidu ja Eesti ainsat ööpäevajooksu. Sel nädalavahetusel mürisesid ja pinisesid endisel kaevandusmaastikul mootorrattad.

Aastatega ilmub enduro-sõitudel starti aina rohkem elektrirattaid. Sellega sõitis ka Ida-Virumaalt I Do Hard Enduro võistluselt üldvõidu Rootsi viinud Magnus Thor. Kohtunikele tähendab see Imbi Tito sõnul aga suuremat tähelepanu.

"Kogemus oli ühe võistlusega, kus ma olin järjekordses punktis. Hakkasin oma punkti valmis sättima ja järsku kuulsin, et mingi visin käis, ja vaatan, et mootorratas läheb mööda. Sain teada, et see on esinumber, ja sain ruttu numbri kirja pandud. Jah, elektrimootorratastega peab väga tähelepanelik olema," sõnas ta.

Korraldajad kasutavad ära piirkonna maastiku mitmekesisust. Kui kohalikud on oludega harjunud, siis kaugemalt tulnud motosõbrad olid motosõitjast pealtvaataja Mihkel Kuuskvere sõnul kadedad.

"Laupäeval kallas ikka korralikult, aga kuna see üritus on nii äge, siis vihm seda ära ei rikkunud. Kuna ma olen suur mäkketõusu fänn ja tegelen mäkketõusuga, siis põhjus, miks ma seda kanti hullult kadestan on see, et siin on mäed, siin on nõlvad," sõnas Kuuskvere.

Kohalikele on tähtis, et Kohtla-Nõmmel põnevaid üritusi tehakse.

"Oi, väga-väga oluline, sest väike koht, aga oleme pildil. Seesama Kohtla-Nõmme seltskond on korraldanud, ei jõua järgegi pidada - viiendat või kuuendat korda ollakse tsiklitega Aidu radadel," sõnas Tito.

Magnus Thori järel sai teise koha soomlane Toni Toukola, edukaima eestlasena oli kolmas Carma motoklubi esindaja Timur Kelle.

Üldjärjestuses viiendana, aga seenioride klassi võitjana lõpetas Erik Palusoo (Sadala Enduro Klubi).

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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