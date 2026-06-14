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Stencibility meelitas Tartusse tänavakunstnikke isegi Saksamaalt

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Täna lõppes Tartus seitsmeteistkümnendat korda toimuv tänavakunstifestival Stencibility, mille eesmärk on tuua autorid kokku ja rikastada linnaruumi.

Sealjuures on loojatele antud täielik vabadus – kunstnikud valivad endale meelepärased seinad ja asukohad ise.

Festiali korraldaja Sirje Joala alias Sirla sõnul on kunstnikele antud vabad käed.

"Minu jaoks ongi tänavakunstis tähtis loominguline vabadus ja ma tahan ka festivali formaadis kunstnikele seda hoida ja sellepärast me ei küsi nende käest kavandeid ette. Meil on rahvusvaheline avatud kutsung: üle maailma saavad kunstnikud kandieerida. Sel aastal kandideeris 400 kunstnikku, kellest kümme me kutsusime Tartusse," sõnas Sirla.

Stencibility on jätnud jälgi üle kogu Tartu. Kokku leiab linnast ligi 200 festivalil valminud teost. Sel aastal lisandus üle 20.

Peakorraldaja Sirla sõnul on sellest kunstivormist saanud kohalikele täiesti normaalne argipäeva osa.

"Tartu on väga eriline tänakunstilinnana, sest ta on tegelikult väike selles suhtes kui palju tänavakunsti siin on. See tasakaal siin on hoopis teistsugune kui minna teistesse linnadesse, kus on 100 000 elanikku, sest tavaliselt nii palju tänavakunsti ei näe," sõnas Sirla.

Suure huvi tõttu hoitakse uute seinamaalingute asukohad enne nende valmimist salajas, et tagada autoritele loometööks vajalik privaatsus.

Üheks selliseks varjatud loomepaigaks sai tänavu Karlova kooli hoov, kus pani oma oskused proovile Saksamaalt pärit Human Robo. Pea 30 aastat tänavakunstiga tegelenud mees osaleb Stencibilityl esimest korda.

"Otsin alati kõhedaid olukordi ning jutustan lugusid kõhedate tegelaste kaudu. Minu jaoks on neid kõige huvitavam joonistada," ütles Human Robo.

Tartus kõige suuremaks katsumuseks oli kunstnikule vihmane ja jahe ilm.

"Majad on siin üsna madalad, mitte nii kõrged ja suured kui Berliinis või Hamburgis.
Oli põnev joonistada väiksematele seintele," sõnas Human Robo.

Festival lõppes tuuriga, mille käigus tutvustatakse nelja päeva jooksul valminud tänavakunsti.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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