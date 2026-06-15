Hansa Grupp müüb bussiäri maha

Kõik Hansabussi praegused töötajad jätkavad pärast tehingu lõpuleviimist oma senistel ametikohtadel. Tehing ei mõjuta Hansabussi olemasolevaid kliente ega osutatavaid teenuseid, teatasid ettevõtted.

1995. aastal asutatud Hansabuss tegutseb Eestis ja Lätis, pakkudes ühistranspordi-, tellimusveo-, koolitranspordi-, töötajate transpordi- ning rahvusvahelisi transporditeenuseid. Hansabuss lõpetab alates juulist Viljandi-Tallinna ja Viljandi-Tartu suunalised kommertsliinide sõidud.

"Olles enam kui 30 aasta jooksul edukalt Hansabussist üles ehitanud Baltikumi suurima eraomanduses oleva avalike bussiliinide operaatori, on Hansa Grupi jaoks õige aeg tehing ellu viia ja kaasata meie bussitranspordi äritegevusse tugev ja kogenud uus omanik, seda ajal, mil keskendume oma teistele olemasolevatele äritegevustele Baltikumis ja rahvusvaheliselt," ütles Hansa Grupi asutaja Neeme Tammis.

Peale bussitranspordi on Hansa Grupi tegevusvaldkondadeks praegu sõidukite rent ja täisteenusliising, tarbesõidukite müük ja järelteenindus, kinnisvaraarendus ning finantsinvesteeringud.

CapMan Infra investeering toetab Hansabussi järgmist kasvuetappi, kuna ettevõte plaanib investeerida madala heitmega ja elektritransporti ning ettevõtte tegevuse arendamisse, ütles CapMan Infra partner Eero Hautaniemi.

CapMan on Põhjamaade alternatiivsete investeeringute haldur, mille hallatavate varade maht ulatub 7,2 miljardi euroni.

CapMan Infral on märkimisväärne kogemus ühistranspordisektoris läbi investeeringute Soome suurimasse bussiettevõttesse Koiviston Auto ning Norra parvlaevaoperaatorisse Norled.

Tehingu lõpuleviimine sõltub tavapäraste tehingutingimuste täitmisest ning koondumise loa saamisest Eesti konkurentsiametilt. Eeldatavalt viiakse tehing lõpule 2026. aasta kolmandas kvartalis.