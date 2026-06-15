Mupo alustas Kadriorus ohtliku maja tõttu menetlust

Tallinnas Kadriorus Luigetiigi kõrval asuv hoone on alates mai algusest ohulintidega piiratud, sest hoone aknad võivad tänavale kukkuda. Munitsipaalpolitsei (mupo) alustas esmaspäeval haldusmenetlust, sest hoone omanik ei ole ohtu rohkem kui kuu aja jooksul kõrvaldanud.

Mupo piirkonnatöö ja menetluse osakonna juhataja Krislin Pärt ütles ERR-ile, et patrull sai 8. mail väljakutse L. Koidula tänav 32 aadressile. Kontrollimisel tuvastati, et hoone teise korruse aknad võivad alla kukkuda ja ohustada möödakäijaid.

Ohtlike akende alt läheb mööda jalakäijate tee Kadrioru parki.

Pärdi sõnul paigaldas patrull ohulindid, et inimesed oskaksid ohtu vältida. Samal päeval teavitati eraomandis kinnistu haldurit ning nõuti ohu kõrvaldamist.

Mupo asejuhi Janek Lassi sõnul haldab hoonet Arkaadia Haldus, kellele saadeti ka fotod hoone ohtlikust seisukorrast. Lassi sõnul lubas Arkaadia Haldus mupole, et saadab kohale oma esindaja.

Pärast ERR-i päringut tegi Mupo 15. juunil järelkontrolli, kust selgus, et ohtu kõrvaldatud pole. Seetõttu alustas amet haldusmenetlust.

"Ametnik võtab uuesti ühendust hoone halduriga ning seletab lahti menetluses olulised asjaolud. Omanikku kohustatakse sulgema kasutuseta hoone aknaavad ning tõkestama juurdepääs kinnistule. Menetleja määrab kohustuste täitmiseks tähtaja," rääkis Krislin Pärt.

Arkaadia Haldus jättis ERR-i päringule vastamata.