Trump ähvardas Prantsuse veinitööstust 100-protsendiliste tollidega

USA president Donald Trump ähvardas kehtestada 100-protsendilise tollimaksu Prantsuse veinidele ja šampanjale, kui Pariis ei loobu tehnoloogiahiiglastele kehtestatud 3-protsendilisest digimaksust.

Trump tegi avalduse enne G7 tippkohtumist Prantsusmaal.

"Ma palusin president Emmanuel Macronil mitte kehtestada Ameerika ettevõtetele maksu ja kui nad seda teevad, pole mul muud valikut kui kehtestada 100-protsendiline tollimaks Prantsusmaalt pärit šampanjadele ja veinidele," ütles Trump.

Vaidluse keskmes on Prantsusmaa 2019. aastal kehtestatud digiteenuste maks, mis on suunatud suurtele tehnoloogiaettevõtetele, nagu Amazon, Meta ja Alphabet. Ettevõtted peavad maksma kolm protsenti Prantsusmaal teenitud tulust ning Ühendriikide hinnangul diskrimineerib selline maks USA ettevõtteid.

Prantsuse veinitööstuse jaoks oleksid võimalikud USA tollid valus löök, sest ligi viiendik sektori ekspordist läheb Ühendriikidesse. USA turg toob Prantsuse veinitööstusele aastas sisse umbes kaks miljardit dollarit.

Euroopa eksport USA-sse on Trumpi tollipoliitika tõttu juba surve all ning mullu vähenes Prantsusmaa veiniekspordi väärtus Ühendriikide turule 16 protsenti.