Otse kell 11: Holm, Sutter ja Tamtik Eesti riigisektori tulevikust

Riigikontrolör Janar Holm, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter ning maa- ja ruumiameti peadirektor Kati Tamtik arutlevad teisipäeval maa- ja ruumiameti korraldataval arutelul selle üle, milline võiks olla tulevane riigisektor.

Kell 11 algavat arutelu näeb otsepildis ERR-i portaalis. Arutelu juhib ajakirjanik Neeme Raud.

Arutelu fookus on sellel, kas Eesti ruumiline areng suudab pidada sammu inimeste ootuste, majanduse vajaduste, riigieelarve võimaluste ja muutuvate oludega ning milline võiks olla tulevane riigisektor, et nendele ootustele vastata.