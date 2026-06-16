Prantsuse luureagentuur vahetab Palantiri välja kodumaise firma vastu

Prantsusmaa sisejulgeolekuteenistus (DGSI) lõpetab koostöö USA andmeanalüüsi- ja jälgimistehnoloogiafirmaga Palantir. DGSI eelistas kodumaist lahendust ning alustab koostööd Prantsuse tehnoloogiafirmaga ChapsVision.

DGSI on Prantsusmaa peamine vastuluureagentuur, mis tegutseb siseministeeriumi alluvuses. DGSI on kasutanud Palantiri tarkvara alates 2016. aastast. Lepingut pikendati 2025. aasta detsembris ja see pidi kestma kuni 2028. aastani.

Palantirist loobumisest ja kodumaise ettevõtte eelistamisest teatas Prantsusmaa peaminister Sébastien Lecornu.

Palantirist loobumise otsus on osa Euroopa laiematest püüdlustest vähendada sõltuvust Ühendriikide tehnoloogiast.

Palantir on aastaid teinud koostööd nii CIA, Pentagoni kui ka USA eriüksustega. Euroopas kasvab nüüd mure, et piirkond kaotab kontrolli strateegilise tehnoloogia üle.

Ka Berliin suhtub Palantiri tehnoloogiasse ettevaatlikult. Hiljuti eelistas Saksamaa luureteenistus USA ettevõtte asemel Prantsuse firmat ChapsVision.