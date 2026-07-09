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Maaleht: amet ei kasuta võimalust maasikate päritolu laboris kontrollida

Eesti
Keskturul
Keskturul Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) ei kasuta võimalust maasikapettuste tuvastamiseks nende päritolu laboris kindlaks teha ning piirdub ainult dokumentide kontrolliga, mis võimaldab endiselt müüa välismaa maasikaid Eesti omade pähe, kirjutas Maaleht.

Maalehe seitsme aasta tagune uurimus näitas, et importmaasikaid müüakse Eesti marjade pähe. 2022. aastal valmis maasikate päritolu isotoopmeetodil määramise andmebaas, mis läks maksma 220 000 eurot, kuid Eesti ei ole seda kasutusele võtnud, kirjutas Maaleht neljapäeval.

Saksa laboril Agroisolab GmbH on maasikate päritolumaa määramise metoodika ning selle andmebaasi on nüüd saadetud ka Eesti maasikate näidised, et oleks võimalik tellida maasika päritolumaa määramiseks vajalikke analüüse, kirjeldas leht. "Eesti maasikaid on võimalik eristada Poola, Hispaania ja Kreeka maasikatest," ütles Eesti-poolsete näidiste kogumises osalenud maaelu teadmuskeskuse teravilja ja söötade labori juhataja Liina Kruus.

Maaleht küsis põllumajandus- ja toiduametilt, miks ei ole see maasikapettuste paljastamiseks kasutanud päritolu määramise võimalust, kuid amet jättis sellele küsimusele vaatamata korduvale päringule lihtsalt vastamata.

PTA teadmusteenuse osakonna peaspetsialist Marika Arula ütles, et viimaste aastate jooksul on maasikate päritolu ja märgistuse kohta laekunud üksikuid vihjeid igal hooajal, aga ametnikud kontrollivad siiani peamiselt dokumente.

"Praktikas on päritolu tuvastamise puhul sageli kõige kiirem ja olulisem kontrollivahend dokumentaalne jälgitavus ehk see, kas ettevõtja suudab usaldusväärselt tõendada, kust konkreetne kaup pärineb, millal see on vastu võetud ja kuidas seda on turustatud," märgib Arula.

Maaleht tõdes, et ehkki paljastas maasikapettuste toimumise juba seitse aastat tagasi ning pärast seda on loodud ka andmebaas pettuste avastamiseks kontrollib PTA endiselt üksnes pabereid.

Põllumajandus- ja toiduamet ei andnud Maalehele ka selget vastust, kui palju maksaks lehe jaoks kahtlaste maasikate analüüs laboris. Leht lisas, et see jätab mulje, et nad ei tea, kus laboris neid analüüse saab teha ja kui palju see maksma läheb.

Loe pikemalt Maalehest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Maaleht

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