Poolas lasti maha Putini suhtes kriitiline vene kunstnik

Poola idaosas lasti maha Vene kunstnik, kes oli tuntud Vladimir Putinit kujutavate satiiriliste joonistuste poolest, teatasid ametnikud teisipäeval

"Juurdlus käib Vene Föderatsiooni 44-aastase kodaniku, kes on meedias tuntud kui Semjon Skrepetski, mõrva kohta," ütles Lublini ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Marcin Kozak ajakirjanikele.

"Mõrvaga seoses peeti kinni kaks Valgevene kodanikku," lisas Kozak.

Nad peeti kinni Valgevene konsulaadi läheduses Biała Podlaska linnas Poola idaosas, kus tapmine aset leidis.

Ametnike sõnul tulistati Skrepetskit, kelle kodanikunimi on Robert Kuzovkov, esmaspäeva hommikul kolm korda tundmatu isiku poolt.

Kui kunstnik pikali kukkus, lähenes ründaja talle ja tulistas teda veel kaks korda.

Kinnipeetud valgevenelastele hetkel süüdistusi esitatud pole, ütles Kozak, kelle sõnul kuulavad prokuratuur ja politsei neid üle.

Skrepetski oli tuntud provokatiivsete karikatuuride poolest, mis pilasid Venemaa valitsejaid.

Tema üks tuntumaid taieseid matkib õigeusu ikooni, millel on kujutatud Putinit Stalini süles, meenutades Jumalaema vastsündinud Jeesusega.

Skrepetski kolis Poola 2021. aastal, öeldes, et kardab Venemaal poliitilist tagakiusamist.

Eksiilis jäi ta poliitiliselt aktiivseks, osaledes Vene opositsiooni üritustel ning kritiseerides ka opositsiooni ennast.