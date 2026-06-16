Varajane kartul jõudis tänavu lettidele üllatavalt vara

Kodumaine varajane kartul jõudis tänavu poodidesse erakodselt vara – nädalajagu päevi enne kui eelmistel aastatel. Varase kartuli kasvatamine nõuab põllumehelt aga rohkelt tööd ja pingutamist. Võidujooks käib selle nimel, kes jõuab kartuli müügile paisata enne jaanipäeva.

Viljandi vallas Lätkalu külas läks kartulikombain tänavu esimest korda põllule juba 12. juunil. Osaühingu Koorti Kartul juhatuse liige Janek Lass ütles, et nii varane kartulivõtt üllatab teda ennastki, kuid selleks tuli ka kõvasti vaeva näha.

"18. aprillil panime siis selle kartuli maha, mida me täna juba koristame. See kartul vajab natuke suuremat tähelepanu. Tegelikult tuleb teda ka eelidandada ja siis maha panna. Ja ülioluline on ka sordivalik muidugi," lausus Lass.

Hetkel on Lassi põllul kõige varasem sort "Solist". Esimese kartuli sai Lass juba 12. juunil, mis on erakordselt vara.

"Eks see ongi ikkagi see õigeaegne tegutsemine ja oleme ausad, et tänavu on ka ilmastik olnud üsna soodne kartulile. Et on tegelikult endalegi üllatus, et me ei ole sellises varases faasis veel kartulit ise koristanud ega saanud, aga tuleb tunnistada, et tänavu on hästi," ütles Lass.

Lass lisas, et ta pakub edasimüüjatele varast kartulit kilohinnaga, mis jääb 2,5 kuni kolme euro vahele. Täna oli kodumaine varane kartul müügil näiteks ka Türi Rimis.

"Kodumaine varane kartul saabus müügile just täna. Ja müük on ka toimunud, sest hind on väga soodne - 3,49 kilo eest. Kartul iseenesest on väga ilus ja kena, loodame parimat müüki," sõnas Türi RIMI juhataja Viya Schumann.

Kas tarbija oskab varast kodumaist kartulit enne jaanipäeva hinnata?

"Me muidu seda ei teeks. See on ikkagi alati olnud oodatud toode ja tegelikult pean juba talvel kõik need asjad kokku leppima, millal me asju hakkame koristama ja tarnima. Tõesti, muidu seda ei teeks, kui seda ei oodataks. Inimesed ikkagi ootavad ja küsivad ning siis on rõõm neile seda pakkuda," ütles Lass.

Tavalist värsket kartulit hakatakse koristama juuli algul.