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Itaalia senat andis Meloni valimissüsteemi reformile rohelise tule

Välismaa
Itaalia peaminister Giorgia Meloni
Itaalia peaminister Giorgia Meloni Autor/allikas: SCANPIX/marco iacobucci/IPA/SIPA
Välismaa

Itaalia senat kiitis heaks peaminister Giorgia Meloni valimisreformi, mis annab vähemalt 42 protsenti häältest kogunud võimuliidule lisamandaate.

Meloni juhitud erakond Itaalia Vennad (Fratelli d'Italia) leiab, et uued reeglid tagavad poliitilise stabiilsuse, kuna pärast valimisi on kohe olemas selge võitja. 

Samal ajal suurendab paremäärmuslikuks peetava Roberto Vannacci erakond riigis toetust ning seetõttu väheneb Meloni juhitud parembloki toetus. Analüütikute sõnul võib Meloni tagasivalimine nüüd sõltuda sellest, kas tema blokk sõlmib liidu Vannacciga.

"See reform töötati välja ajal, mil Vannacci polnud veel pildil. See kavandati ajal, mil Meloni ei osanud oodata opositsiooni tekkimist oma paremale tiivale, opositsiooni, mis võiks toetust vähendada ja osutuda üleriigilistel valimistel otsustavaks teguriks," ütles Itaalia poliitika ja valimiste ekspert Lorenzo Pregliasco ajalehele Financial Times

Vannacci ise leiab, et Meloni on rändeküsimuses liiga leebe ning nõuab Ukraina abistamise lõpetamist. Siiani on Meloni välistanud koostöö parteidega, mis keelduvad Ukrainat toetamast. Analüütikud eeldavad samas, et valimiste lähenedes võib tema seisukoht muutuda. 

"Me ei tohiks välistada võimalust, et lõpuks sõlmib Meloni liidu Vannacciga," ütles Luissi ülikooli politoloog Lorenzo Castellani.

Vannacci erakonna toetus on kerkinud juba kaheksale protsendile ning sellest on kujunemas parempoolsel poliitmaastikul võimas jõud.

"Kui Vannacci toetus kasvab, muutub tema kõrvalejätmine üha raskemaks," ütles Pregliasco

Itaalia 2022. aasta üldvalimistel saavutas Meloni kolme partei liit ülekaaluka võidu lõhestunud opositsiooni üle, eriti just majoritaarsetes valimisringkondades, mis moodustavad praegu kolmandiku parlamendikohtadest.

Kavandatav reform muudaks senise segasüsteemi puhtalt proportsionaalseks ning annaks vähemalt 42 protsenti häältest kogunud võimuliidule lisamandaate. Sellised lisamandaadid tähendavad, et nii parem- kui ka vasaktiib üritab enne valimisi lüüa võimalikult laiapõhjalist blokki. 

"Uus valimisseadus loob võimaluse, et kui enne valimisi ei moodustata kindlat liitu, kuhu kuulub ka Vannacci, võidakse valimised kaotada," ütles politoloog Roberto D'Alimonte.

Reform liigub nüüd tagasi alamkotta, kus see peab saama salajasel hääletusel lõpliku heakskiidu. Itaalias levivad väited, et saadikud võivad salajasel hääletusel seaduse siiski tagasi lükata.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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