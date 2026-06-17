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Arvamusfestivali uueks juhiks saab Harri Ausmaa

Eesti
Harri Ausmaa
Harri Ausmaa Autor/allikas: Arvamusfestival
Eesti

Arvamusfestivali uueks juhiks saab Harri Ausmaa, kes võtab pärast sellesuvist festivali teatepulga üle seda viimased kaks aastat juhtinud Taaniel Raudsepalt.

Pea 20 kandidaadi tihedas konkurentsis kõnetas Ausmaa visioon vabaühenduse üldkoosoleku liikmetest valikukomisjoni kõige enam.

"Harri Ausmaa seadis oma visiooni keskmesse usalduse – mitte pelgalt tundena, vaid ruumina, kus asjad saavad sündida. Usaldus on midagi, millest on ühiskonnas palju puudu, aga mis aitab kaasa nii arutelukultuurile, koostööle kui konfliktide lahendamisele," ütles Arvamusfestivali üldkoosoleku liige Kai Klandorf.

Kai Klandorf rõhutas, et Ausmaal on tugev ja positiivne side Paidega ning nii üleriigiline kui kohalik võrgustik.

"Tal on ameti jaoks vajalik haridus- ja töökogemus olles olnud varasemalt nii Paide Teatri käivitaja ja juht, suure omavalitsuse kultuurivaldkonna juht kui ka mitmekülgse kogemusega valdkonna ekspert, " ütles Klandorf.

Ausmaa näeb Paide kogukonna ja linnaruumi suuremat kaasamist olulise sammuna, eriti olukorras, kus nišilikkus on trend.

"Kui linn hingab festivalirütmis, siis seda näevad ka osalejad ja arutelude korraldajad." Ausmaa rõhutas, et töö nähtavaim külg on augustikuine sündmus, kuid festivali mõju ulatub kaugemale. "Usaldust tekitab järjepidev loo jutustamine. Suhtlus- ja arutelukultuur vajab arendamist aastaringselt - et monoloogidest saaksid dialoogid ning punased jooned asenduks rohelistega. See annab võimaluse Eestil liikuda paremate tulevike poole," lisas Ausmaa.

Ausmaa peab kvaliteeti festivali tervikuks tegevaks märksõnaks – selge kommunikatsioon, toimiv linnaruum, hea koostöö vabatahtlike ja arutelukorraldajatega ning arutelu ärgitav kultuuriprogramm. "Arvamusfestivalile tullakse arutelude pärast, aga jäädakse selle pärast, et siin on hea olla."

Tänavune Arvamusfestival leiab aset 7.-8. augustil 2026. Viieteistkümnes festival, mida juhib Harri Ausmaa, toimub Paides taas augusti teisel nädalavahetusel 2027.  

Senine arvamusfestivali juht Taaniel Raudsepp alustab augustis, peale festivali tööd Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide dekaanina.

Toimetaja: Urmet Kook

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