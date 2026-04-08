Arvamusfestivali juht Raudsepp läheb EKA dekaaniks

EKA andis teada, et Raudsepp võtab dekaani ameti üle Kirke Kangrolt, kes on vabade kunstide teaduskonda juhtinud alates 2017. aastast.

"Tulen väljast ja mul ei ole veel pilti sellest, mis toimub teaduskonna sees – millised on õppejõudude, tudengite ja kõigi teiste mured või rõõmud. Väljast näen ma Eesti kunsti arenemas," ütles Raudsepp EKA veebilehele antud intervjuus.

Ta rääkis, et loomingulise mõtte ja kunstiga on pigem hästi: on nii huvitavaid uusi tulijaid kui ka aja pulssi täpselt tabavaid kogenud tegijaid.

"Rahvusvahelises pildis toimetamine on tänaseks kunstnikuks olemise üsna loomulik osa ja neid, kes seal kadestamisväärse enesestmõistetavusega liiguvad, on päris palju. EKA-lasena meeldiks mulle, et see seos värskeima loomingulise mõtte ja EKA vabade kunstide teaduskonna vahel oleks ka avalikkuses veelgi selgem ja kunsti olulisus üldiselt tajutavam," ütles Raudsepp.

Taaniel Raudsepp valiti arvamusfestivali eestvedajaks läbi avaliku konkursi 2024. aastal. 2026. aasta arvamusfestival toimub 7. –8. augustil. Varem on Raudsepp töötanud ka kultuuriministeeriumi kunstide asekantslerina.

EKA teatas ka, et disainiteaduskonda asub 2026/2027 akadeemilisest aastast juhtima Ionel Lehari. Dekaani ameti võtab Lehari üle Kristjan Mändmaalt, kes täidab EKA disainiteaduskonna juhi rolli 2025/2026 õppeaastal, varasemalt aastatel 2016-2021 ning jätkab dekaanina käesoleva akadeemilise aasta lõpuni.

Pikemat usutlust Ionel Lehariga saab lugeda siit.