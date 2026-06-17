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Kohus mõistis Tervise Paradiisi ja selle töötaja süüdi surma põhjustamises

Eesti
Tervise Paradiis
Tervise Paradiis Autor/allikas: Visit Pärnu
Eesti

Tallinna ringkonnakohus tunnistas Tervise Paradiisi ja seal valveinstruktorina töötanud Gert Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning tühistas Pärnu maakohtu varasema otsuse täies ulatuses.

Ringkonnakohus mõistis Kuusikule karistuseks ühe aasta ja kolm kuud vangistust. Juhul kui Kuusik ei pane ühe aasta ja kuue kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu, ei pöörata karistust täielikult täitmisele.

OÜ Tervise Paradiisile mõistis kohus karistuseks rahalise karistuse 50 000 eurot.

Tsiviilhagid varalise ja mittevaralise kahju nõudes rahuldas ringkonnakohus täielikult.

Kuusikule esitati süüdistus selles, et ta rikkus Tervise Paradiisis vaneminstruktorina töötades talle ametijuhendiga veekeskuses klientide ohutuse tagamiseks seatud hoolsuskohustust ja põhjustas seetõttu ettevaatamatusest veekeskuse kliendi surma, kuna viimane ei saanud õigel ajal abi.

Kliendi surma põhjustamist ettevaatamatusest heideti ette ka Tervise Paradiisile.

Pärnu maakohus mõistis eelmise aasta 20. jaanuaril tehtud otsusega Kuusiku ja Tervise Paradiisi õigeks surma põhjustamises ettevaatamatusest ning jättis tsiviilhagid varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõudes läbi vaatamata.

Tallinna ringkonnakohus leidis, et Kuusik rikkus oma tööülesandeid täites hoolsuskohustust, kui määras 11. märtsil 2023 valveinstruktori ülesandeid täitma Tervise Paradiisi töötaja, kes ei vastanud valveinstruktorile esitatavatele nõuetele ning kellel puudusid selleks vajalikud oskused ja väljaõpe.

Kuna Tervise Paradiisi vastutus tulenes Kuusiku tegevusest ning Kuusikule on alust ette heita hoolsuskohustuse rikkumist, siis vastutab ka Tervise Paradiis.

Kohtuotsus on jõustumata ja selle saab 30 päeva jooksul riigikohtule edasi kaevata.

Toimetaja: Karin Koppel

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