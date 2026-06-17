Trump peatas luurejuhi ametisse kinnitamise senatis

Trump valis tema esimesel ametiajal väärtpaberite- ja börsikomisjoni (SEC) juhtinud Claytoni riikliku julgeoleku direktori büroo (DNI) etteotsa pärast vabariiklaste vastureaktsiooni tema katsele nimetada ametikohale oma kogenematu liitlane ja föderaalse eluasemefinantseerimise agentuuri juht Bill Pulte, kes juhib ka hüpoteegihiide Fannie Mae ja Freddie Mac.

Clayton on alates 2025. aasta kevadest olnud prokurör New Yorgi lõunaringkonnas, mis on üks mõjuvõimsamaid prokuröri ametikohti riigis.

Trump nõuab, et tema asemele määrataks Jamie McDonald, kes on tegelenud presidendi enda kohtuasjadega, kuid kelle määramise peab samuti heaks kiitma senat.

"Ma ei pruugi saada suurepärasele Jamie'le heakskiitu ja ma ei taha tuua Jay Claytonit ära suurepärase töö juurest, mida ta teeb, kuni Jamie' pole ametis," ütles Trump oma platvormil Truth Social.

Kuni Claytonit pole ametisse kinnitatud, jääb DNI juhi kohusetäitjaks Bill Pulte, kellel puudub igasugune julgeolekualane taust.