Trump nimetas uueks USA luurejuhiks Jay Claytoni

Trump langetas otsuse pärast vabariiklaste vastureaktsiooni tema katsele nimetada USA riikliku luuredirektori büroo (DNI) ülemaks oma kogenematu liitlane ja föderaalse eluasemefinantseerimise agentuuri juht Bill Pulte, kes juhib ka hüpoteegihiide Fannie Mae ja Freddie Mac.

"Mul on hea meel teatada väga kõrgelt austatud Jay Claytoni esitamisest järgmiseks riiklikuks luurejuhiks," teatas Trump sotsiaalmeedias, kus ärgitas ühtlasi USA senatit teda esimesel võimalusel ametisse kinnitama.