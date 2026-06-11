Trump nimetas uueks USA luurejuhiks Jay Claytoni
Ühendriikide president Donald Trump nimetas neljapäeval riigi uueks luurejuhiks New Yorgi prokuröri Jay Claytoni, kelle kandidatuur vajab veel USA senati kinnitust, teatas kohalik meedia.
Trump langetas otsuse pärast vabariiklaste vastureaktsiooni tema katsele nimetada USA riikliku luuredirektori büroo (DNI) ülemaks oma kogenematu liitlane ja föderaalse eluasemefinantseerimise agentuuri juht Bill Pulte, kes juhib ka hüpoteegihiide Fannie Mae ja Freddie Mac.
"Mul on hea meel teatada väga kõrgelt austatud Jay Claytoni esitamisest järgmiseks riiklikuks luurejuhiks," teatas Trump sotsiaalmeedias, kus ärgitas ühtlasi USA senatit teda esimesel võimalusel ametisse kinnitama.
Toimetaja: Aleksander Krjukov
Allikas: BNS