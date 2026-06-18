Tallinnas muutub liikluskorraldus mitmel olulisel teelõigul

Jaanipühade eel muudab Tallinn mitmes paigas liikluskorraldust, mille eesmärk on abilinnapea Joel Jesse sõnul muuta liiklus selgemaks ja rahulikumaks ning parandada liiklejate ohutust.

"Teeme muudatusi kohtades, kus on varasemalt toimunud enam liiklusõnnetusi ning kus elanike tagasiside põhjal näeme võimalust tänast lahendust parendada – olgu selleks sõiduradade kulgemine, pöörded või jalakäijate liikumisteed," ütles Jesse.

Töödega kaasneva müra- ja liiklushäiringu vähendamiseks kasutatakse osades kohtades spetsiaalset tehnikat Soomest.

Gonsiori tänaval eemaldatakse muutsuunaline teekattemärgistus ning Gonsiori ja Pronksi tänava ristmikul korrigeeritakse liikluskorraldust. Linna siseneval suunal hakkab Pronksi tänavale vasakpööret reguleerima eraldiseisev foor.

Estonia puiestee ja Kentmanni tänava ristmikul muudetakse liikluskorraldus selgemaks, et ühistranspordiraja ristumine Kentmanni tänava parempöörde kohas oleks ohutum.

Pärnu maantee ja Tõnismäe ristmikul nihutatakse ülekäigurada Pärnu maanteele lähemale, et muuta jalakäijate liikumistee mugavamaks ning parandada nende nähtavust manöövreid tegevatele sõidukijuhtidele.

Tondi tänava ja A. H. Tammsaare tee ristmikul korrigeeritakse sõiduradade trajektoore, et liiklus oleks turvalisem ja väheneks liiklusõnnetuste risk.

Lisaks tehakse linnas veel eri asukohtades mitmeid väiksemaid liikluskorralduslikke muudatusi. Linn palub kõigil liiklejatel olla tähelepanelik ja jälgida liikluskorraldusvahendeid.

Tööd algasid sel nädalal. Mitmel juhul on esimeseks etapiks olemasoleva teekattemärgistuse eemaldamine.