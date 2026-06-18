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Soome ostab F-35 hävitajate jaoks juhitavaid pomme

Välismaa
USA-s toodetud F-35 hävitaja
USA-s toodetud F-35 hävitaja Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kuba Stezycki
Välismaa

Soome kaitseminister Antti Häkkänen andis loa osta Ühendriikidelt GBU-53 Small Diameter Bomb II (SDB II) tüüpi juhitavaid lennukipomme, mida kasutatakse F-35 hävitajatel.

Soome kaitseministeeriumi teatel täiendavad ostetavad pommid tulevase F-35A hävitajate õhk-maa relvastust. 

Kaitseministeeriumi sõnul on tegemist tehnoloogiliselt väga arenenud relvasüsteemiga, mis suurendab Soome kaitsevõimet ka keerulistes tingimustes ning aitab F-35 hävitajate võimekust tõhusamalt kasutada. Hange täiendab varasemaid F-35 programmi raames tehtud relvaoste.

GBU-53 on USA-s toodetud täppisjuhitav  pomm, mille on välja töötanud relvahiiglane Raytheon. See on mõeldud eelkõige liikuvate sihtmärkide hävitamiseks keerulistes ilmastiku- ja lahingutingimustes.

Soome õhujõud kasutavad praegu hävitajat F/A-18 Hornets. 2030. aastaks vahetatakse need aga välja 64 F-35A Lightning II lennuki vastu. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

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