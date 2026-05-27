Hispaania sotsialiste ümbritsev korruptsiooniskandaal kogub tuure

Hispaania meedia teatel osalesid peakorteri läbiotsimisel Tsiviilkaardi eliitüksuse (UCO) agendid, et koguda tõendeid riigi võimupartei väidetava ebaseadusliku rahastamise kohta algatatud uurimises, vahendas Politico.

Hommikune läbiotsimine toimus vaid nädal pärast seda, kui Rahvuskohus esitas endisele peaministrile José Luis Rodríguez Zapaterole – Sáncheze olulisele liitlasele ja pikaajalisele sotsialistide juhile – süüdistuse rahapesus, mõjuvõimuga kauplemises ja teistes kuritegudes.

Süüdistused on seotud lennufirma Plus Ultra päästmisega 2021. aastal.

Uudisteportaal El Confidencial teatas, et UCO operatsiooniks andis loa Rahvuskohus ning see on seotud eraldiseisva uurimisega, mida juhib Hispaania korruptsioonivastane prokuratuur.

Sáncheze habras vähemusvalitsus on olnud tugeva surve all alates Zapaterole süüdistuse esitamisest.

Regionaalsed parteid, mis võimaldasid 2023. aastal moodustada vasakpoolse koalitsioonivalitsuse ja kelleta ei ole võimalik parlamendis seadusi vastu võtta, ei soovi enam, et neid seostataks peaministri ja valitsusparteiga. Sotsialistlikku Parteid on viimase aasta jooksul räsinud lakkamatu korruptsiooniskandaalide jada.

Baski Rahvuspartei juht Aitor Esteban ütles pühapäeval, et Sánchez peaks enne aasta lõppu välja kuulutama erakorralised valimised. Estebani sõnul on peaministril väga keeruline püsida võimul kuni praeguse valitsemisaja lõpuni 2027. aasta augustis.

"Käimas on juba üheksa kohtuasja, nüüd lisandus Zapatero," märkis Esteban. "Oleks vastutustundetu jätkata pärast 2026. aastat ilma suunata, ilma eelarveta, ilma stabiilse enamuseta ning poliitilise tegevuskavaga, mis on väljunud kontrolli alt ja varjutatud kohtuasjadest."

Sotsialistliku Partei peakorteris kolmapäeval korraldatud läbiotsimise järel võib see aasta lõpu tähtaeg aga veelgi varasemaks nihkuda.

Teine Sáncheze oluline liitlane, Kataloonia Vabariiklike Vasakpoolsete esindaja Gabriel Rufián ütles esmaspäeval, et tema erakonna jaoks on punaseks jooneks tõendid laiaulatuslikust korruptsioonist ebaseadusliku erakonna rahastamise näol.

Rufián meenutas, et kui selgus paremtsentristliku Rahvapartei seotus ulatusliku altkäemaksuskeemiga ja sellest kasu saamine, toetas tema erakond 2018. aastal umbusaldusavaldust, millega tagandati peaminister Mariano Rajoy.

"Me nõuaksime valimisi, kui sotsialistidega seoses ilmneks sarnane juhtum," sõnas Rufián. "See on loogiline samm."

Zapatero kontoris toimunud läbiotsimise käigus leiti ligi 45 000 euro väärtuses luksusehteid

Zapatero seifist avastatud esemete hulgas oli luksuskelli, käevõrusid, sõrmuseid ja ripatseid, märgib The Telegraph.

Hispaania kohtunik tunnistas Zapatero kahtlustatavaks uurimises, mis puudutab koroonaaegset riigiabi Venezuelaga seotud lennufirmale, mida peetakse rahapesu variettevõtteks.

Sotsialistist poliitik juhtis Hispaaniat aastatel 2004–2011 ning kuulub Sánchezega samasse erakonda. Praegust valitsust räsivad korruptsioonisüüdistused, mis on seotud 2021. aastal raskustes väikelennufirmale Plus Ultra antud 53 miljoni euro suuruse riiklikult tagatud laenu uurimisega.

Uurijate hinnangul suunati see raha, millest on tagasi makstud vaid 14 miljonit eurot, väljaspool Hispaaniat asuvatele pangakontodele. Need kuuluvad Venezuela raha pesnud kuritegelikule rühmitusele.

Peaministriks oleku ajal lõi Zapatero tihedad sidemed Venezuelaga, sealhulgas nüüdseks võimult tõugatud juhi Nicolás Maduro ja tema mantlipärija Delcy Rodríguezega.

Sotsialistliku Partei endise juhi sekretäri Gertrudis Alcázari sõnul päris ehted Zapatero abikaasa ning kellad olid "reisidel saadud kingitused".

Zapatero esindaja teatel ei ületa esemete koguväärtus 50 000 eurot, kuid politsei on nõudnud sõltumatut hindamist.

Alates Sáncheze peaministriks saamisest 2018. aastal on kaks tema erakonna sekretäri korruptsiooni eest vangi mõistetud.

Peaministri vend David Sánchez astub sel nädalal korruptsioonisüüdistustega kohtu ette ning abikaasa Begoña Gómeze suhtes on algatatud uurimine väidetava mõjuvõimuga kauplemise asjus.

Teisipäeval lükati Zapatero esimene kohtuistung kahe nädala võrra edasi 17. juunile. Endine peaminister eitab kõiki süüdistusi.

Hispaania praegune peaminister Sánchez kinnitas, et toetab oma eelkäijat täielikult ja austab süütuse presumptsiooni.

Zapaterol oli pigem naiivse poliitnohiku kui mõjuvõimsa niiditõmbaja maine, mis teenis talle hüüdnime "Bambi", rõhutab väljaanne. Kohtudokumentidest selgunud sõnumitest Zapatero väidetavate äripartnerite vahel nähtub aga poliitiku teistsugune külg. Neis viidatakse talle lühendiga ZZZZ ning hüüdnimega "Zorro".

Sáncheze vasakpoolne koalitsioonivalitsus on kinnitanud, et Plus Ultra päästmine oli veatu ja läbipaistev.

Zapatero ja tema kahele tütrele kuuluv ettevõte said nelja aasta jooksul 2,5 miljonit eurot konsultatsioonifirmadelt, kellele endine peaminister enda sõnul nii kirjalikke kui ka suulisi raporteid koostas.

Üks mitmest ärimehest, keda samuti süüdistatakse Plus Ultra tehingus mõjuvõimuga kauplemises, on Zapatero lähedane sõber Julio Martínez.

Politsei leidis Martínezi Madridi kodust 286 070 eurot sularaha, mis oli peidetud radiaatorisse, vannitoakottidesse, golfikotti ja mööblisse.

Uurijad leidsid ka lepingu, mille kohaselt pidi Martínezi konsultatsioonifirma saama ühe protsendi igast Plus Ultrale antud riiklikust päästepaketist. Leping allkirjastati kaks kuud enne seda, kui Hispaania valitsus lennufirma riigiabi heaks kiitis.

Uurijate hinnangul andis Zapatero hiljem loa asutada Dubais offshore-ettevõte, mis oli seotud vahendustasu saama pidanud juriidilise isikuga.