Riigi ja EOK vahel tekkis vaidlus ligi 730 000 euro jagamise üle

Kultuuriministeerium ja endise presidendi Kersti Kaljulaidi juhitud Eesti Olümpiakomitee sõlmisid 2025. aasta novembris halduslepingu, mis reguleerib riigieelarvest eraldatud sporditoetuste jagamist.

Purga selgitas olümpiakomiteele saadetud pöördumises, et noorsportlaste toetusi tuleb vastavalt määrusele maksta välja igal kuul ning eelnevalt kinnitatud nimekirjade alusel. Ministeeriumi analüüsist selgus, et olümpiakomitee tippspordikomisjon jättis nii 2025. aasta sügisel kui ka 2026. aasta kevadel need nimekirjad kinnitamata.

Personaalse ja igakuise lähenemise asemel määras olümpiakomitee 31 spordialaliidule kokku 728 723 euro ulatuses nimedeta noortekoondise toetust, mis on tänaseks ka välja makstud.

Purga rõhutas ministeeriumi seisukohta, et see pole kooskõlas määrustega ning komitee peab edaspidi lähtuma kokkulepitud reeglitest. Samuti märkis minister, et ministeerium on vajadusel valmis toetuste eraldamise korda muutma, kuid vastavad ettepanekud tuleb esitada aegsasti enne toetuste jagamist.

"Palume edaspidi esitada määruse ja selle lisa muutmise ettepanekud piisavalt varakult enne toetuste eraldamise otsuse tegemist, et kultuuriministeeriumil jääks piisavalt aega ettepanekutega tutvumiseks ja vajadusel määruse muutmiseks," sõnas Purga.

Eesti Olümpiakomitee esindaja Kristo Tohver selgitas ERR-ile, et 2026. aasta toetusrahad on spordialaliitudele juba laiali jaotatud ning kultuuriministeerium on praegusest olukorrast teadlik.

Tohver tõi esile, et eelmisel nädalal vahetus olümpiakomitee juhatus ning valiti uus president Erich Teigamägi. Tema sõnul moodustab uus juhatus peatselt ka uue tippspordikomisjoni, mis hakkab edasisi toetuste jagamise põhimõtteid kujundama.

Tohver lisas, et tekkinud olukorra lahendamiseks on tulevikus võimalik nii senise rahastamissüsteemi kui ka ministeeriumi määruse muutmine.

"Teeme igal juhul ministeeriumiga tihedat koostööd ja leiame ühiselt parimad lahendused," lausus Tohver.

Eesti olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil 18. juunil valiti järgmiseks kaheks aastaks organisatsiooni presidendiks endine kergejõustikuliidu juht Erich Teigamägi. Enne teda juhtis EOK-d endine president Kersti Kaljulaid, kellele avaldas EOK täiskogu 27. aprillil umbusaldust.