Estonia nõukogus käib heitlus teatrijuhtide väljavahetamise pärast

Rida mõjukaid Estonia teatri nõukogu liikmeid kahtleb peadirektoris ja kunstilises juhis ning tahaks nende asemel näha kedagi teist.

Postimees kirjutas, et rahvusooperi nõukogu koosolekute protokollid annavad aimu teatri juhtimise pärast käivast võimuvõitlusest ning konfliktist teatri juhtide ja osa nõukogu liikmete vahel. Viimased ei usalda teatri kunstilist juhti Arvo Volmerit ja kahtlevad ka peadirektor Ott Maateni sobivuses.

Postimees pöördus Estonia teatri töökollektiivi umbes poole tosina usaldusisiku poole, kuid enamik neist ei olnud nõus isegi küsimusi ära kuulama.

Nõukogu esimees Ivari Ilja leidis, et teatrit ümbritseb poliitiline turbulents, et panna peadirektori ametisse sobivam inimene.

Protokollide järgi on Estonia nõukogu 11 liikme hulgas üks häälekamaid riigikogu liige, Kunstiakadeemia endine rektor Signe Kivi (Reformierakond), kuid tema sõnul on nõukogus kokku lepitud, et seal räägitu jääb Estonia seinte vahele.

Ka Estonia nõukogu liige, kultuuriministeeriumi kantsler Merilin Piipuu ütles, et arutelud peavad jääma Estonia nõukokku, mitte toimuma ajakirjanduse veergudel. Küsimusele, kas Reformierakond üritab kangutada praegust tegevjuhti vastas Piipuu, et kantslerina on ta oma otsustes vaba ja ei tunne mingit survet.

"Tegevjuhtkonna jätkamine on teisejärguline küsimus. Seda saab hinnata, kui juhtkond on pakkunud murekohtadele lahenduse. Nõukogu huvi on, et Estonia oleks meie lipulaev, et seal oleks hea tööõhkkond, et talendid tahaks sinna minna ja esineda, et personalipoliitika ja majandustulemused oleks tugevad," ütles kantsler Postimehele.

Estonia nõukogu järgmine koosolek on 8. oktoobril.

Estonia nõukogu:

Ivari Ilja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nimetatud liige, nõukogu esimees

Merilin Piipuu, kultuuriministeeriumi nimetatud liige

Margus Rink, kultuuriministeeriumi nimetatud liige

Aleksandr Tšaplõgin, riigikogu liige (Keskerakond), riigikogu nimetatud liige

Kadri Tali, riigikogu liige (Eesti 200), riigikogu nimetatud liige

Signe Kivi, riigikogu liige (Reformierakond), riigikogu nimetatud liige

Triin Laasi-Õige, haridus- ja teadusministeeriumi nimetatud liige

Kalle Viks, rahandusministeeriumi nimetatud liige

Riina Viiding, Eesti Teatriliidu juhatuse nimetatud liige

René Eespere, Eesti Heliloojate Liidu juhatuse nimetatud liige

Mart Mikk, Estonia Seltsi juhatuse nimetatud liige