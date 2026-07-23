Haiglad võivad kergema tervisemurega patsiendi EMO-st koju saata

Alates kevadest on haiglatel lubatud kergemate tervisehädadega patsiendid pärast esmast ülevaatust EMO-s tagasi saata. Esimesena hakkas seda juulist alates tegema Põhja-Eesti regionaalhaigla, kes mõne kergema tervisemure korral esitab ka arve tehtud töö eest.

Kuigi Põhja-Eesti regionaalhaigla ootas pikisilmi määrusemuudatust, mis lubaks kergema tervisehäda korral patsiendi EMO-st pärast triaaži kas koju, apteeki või perearsti juurde saata, on uue võimaluse kasutamine IT-probleemide tõttu veninud.

"See on võtnud aega, aga alates teisest juulist oleme selle käivitanud ja seda ühel kindlal tüüpjuhtumil. Kui patsient pöördub regionaalhaigla EMO-sse puugihammustusega, siis see puugi eemaldamine toimub meil triaažis," ütles PERH-i EMO juht Marit Märk.

Kui tavaliselt saadetakse inimene pärast triaaži kas eriõe või arsti jutule edasi, siis puugi puhul antakse inimesele kaasa hoopis 50-eurone arve. Suviti pöördub puugimurega EMO-sse pea paarsada patsienti. Nii-öelda tagasi saadetavate hädade nimekiri saab järk-järgult täiendust.

"Mida kõige tõenäolisemalt on sügisel oodata, on viirusinfektsioonid, kerged nohud-köhad, paar päeva väikest palavikku, need patsiendid kindlasti ei pea saama meil ei eriõe ega arsti vastuvõtule," lisas Märk.

Ka ei pääse enam triaažist kaugemale putukahammustuste, kergemate löövete või marrastustega, mis ei vaja õmblemist. Pealinnas on EMO-st ära saadetud patsientidel võimalik pöörduda Tallinna rahastatava valveperearstikliiniku poole, mis kõiki soovijaid vastu võtta ei suuda.

"Me oleme Tallinna linnale öelnud, et meie võimekus ja arvamus on, et võiks just viirushaiguste perioodil olla vastuvõtu võimekus natukene suurem, sest nendel perioodidel, detsembrist kuni märtsi lõpuni oli neid, kes jäid teenindamata või kellele aegu ei jagunud," rääkis Confido esmatasandi tervisekliiniku juht Karita Košeleva.

Perearsti sõnul on Eesti inimesed jätkuvalt EMO-usku ja mõnikord sõidetakse pigem kümnete kilomeetrite tagant Tallinna EMO-sse, selmet lugeda tervisekeskuse veebilehelt soovitusi, kuidas lihtsama tervisemure korral käituda. Tartu Ülikooli Kliinikum pealinna haigla kombel käituma ei hakka.

"Meil on põhimõte, et triaažiõe ülesanne on hinnata patsiendi seisundit ja abivajaduse tõsidust ehk seda, kui kiiresti patsient abi võiks saada ja tema ei peaks selliseid otsuseid vastu võtma," selgitas TÜ kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juht Veronika Reinhard.

Reinhardi sõnul annavad triaažiõed lihtsamatel puhkudel soovitusi otsida abi mujalt, aga see on patsiendi otsustada, kas ta jääb tundideks EMO-sse vastuvõttu ootama või läheb mujale.