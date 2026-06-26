Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 26. juunil kell 5.50:

- Meedia: Krimmis kärgatasid öösel mitmed plahvatused;

- Macron: USA ei ole enam neutraalne vahendaja Venemaa ja Ukraina vahel;

- NATO liitlased on andnud miljardilisi lubadusi Ukraina relvastamiseks.

Meedia: Krimmis kärgatasid öösel mitmed plahvatused

Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis ööl vastu reedet taas mitu plahvatust.

Kerch. Local residents are again reporting an attack on the city. NASA's FIRMS service is also recording a fire near the Pantsir S-1 air defense system and the airfield. pic.twitter.com/iSWXZZeyIn — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) June 26, 2026

Plahvatustest teatati nii Kertšis kui ka Krasnoperekopskis. Kahjude ulatus pole praegu veel teada.

Ka Venemaa piirkonnad sattusid järjekordse Ukraina droonirünnaku alla. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul tulistas Venemaa õhutõrje alla vähemalt 30 Moskva poole liikunud drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Eelmisel nädalal ründas Ukraina Moskva naftatöötlemistehast, mis Reutersi teatel tõenäoliselt tänavu enam tegevust ei taasta.

Macron: USA ei ole enam neutraalne vahendaja Venemaa ja Ukraina vahel

Ühendriigid toetasid esimest korda dokumenti, milles nad sisuliselt loobusid neutraalse vahendaja rollist Ukraina küsimuses, ütles neljapäeval Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

"Ukraina küsimuses toetasid Ühendriigid esimest korda teksti, mis tähendab, et nad ei ole enam neutraalne vahendaja, vaid seisavad koos meiega Ukraina territoriaalse terviklikkuse, sõjalise toetuse, energiaabi ja Venemaa-vastaste sanktsioonide eest," rõõmustas Macron.

NATO liitlased on andnud miljardilisi lubadusi Ukraina relvastamiseks

Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest.

Väljaande Politico teatel, mis viitas diplomaatilistele allikatele, kavatsevad Euroopa liitlased ametlikult taaskinnitada oma pühendumust kollektiivkaitse 5. artiklile ning fikseerida taas Venemaa staatuse pikaajalise ohuna.

Praeguse peasekretäri Mark Rutte peamine eesmärk on nihutada kohtumise fookus tööstuskoostööle.

Samm on mõeldud sisepoliitiliste erimeelsuste silumiseks ja Trumpile ja Ameerika kaitsesektorile ärilise kasu demonstreerimiseks keset kasvavaid Euroopa kaitsekulutusi.