Sünoptik: Kesk-Euroopa kuumus Eestisse ei jõua

Kesk-Euroopa õelat kuumust Eestisse ei tule, ütleb sünoptik. Lähipäevil on võimalik järele proovida 30-kraadist sooja. Kel vähegi võimalik, võiks seda teha vee ääres.

Eestlased ei kannata kuumalaine käes, vaid naudivad suve. Igas põõsastikus korraldavad toimekad külainimesed mingit suvefestivali. Kanuud on kõigile jõukohased.

"Me matku teeme küll. Mandrilt ka Vormsile. Siis pead lihtsalt õppima tundma – et kuidas ilmastik on. Kui on liiga suur tuul, siis sa peale ei lähe. Päevaga pead arvestama. Tegelikult ei ole seal väga palju kilomeetreid. Edasi-tagasi 12 kuni 15 kilomeetrit," ütles matkakorraldaja Ivar Kaldam.

Sünoptik Kertu Sild ütles, et Euroopa kurja sooja meil oodata pole. Kesk-Euroopa kuumalaine mõju on tunda veel lähipäevil, siis läheb jahedamaks.

"See soe, mis siin praegu on, ongi pärit Kesk-Euroopast. Selle serv ulatus ka meile. Mis tõstab ka meil temperatuurid üle 25 ja ligi 30 kraadini lähipäevil," lausus Sild.

Kes praegu vee lähedusse hoiavad, teevad õigesti.