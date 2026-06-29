Prokuratuur süüdistab judotreenerit treenitavate laste seksuaalses ärakasutamises

Süüdistuse kohaselt lõi mees teadlikult olukordi, kus jäi spordikeskuses, laagris kui ka võistluste majutusasutuses lastega kahekesi. Seejärel pani Sergejev nende suhtes toime seksuaalse iseloomuga tegusid, kuritarvitades oma treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust.

Treeneri noorim kannatanu on alla 10-aastane, kelle puhul kasutas mees ära seda, et laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama. Süüdistuses on käsitletud ajaperioodi alates 2015. aastast, hiljutisemad teod on möödunud aasta lõpust enne mehe kinnipidamist.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokuröri Saskia Kaski sõnul jäävad laste vastu suunatud seksuaalkuriteod sageli varjatuks, sest kannatanutel võib olla juhtunust keeruline rääkida. Seda eriti kui toimepanijaks on nende jaoks autoriteetne täiskasvanu, keda kõik austavad ja hindavad. "Selleks, et laps julgeks taolistest olukordadest rääkida, on oluline, et lapsel oleks usalduslik suhe oma vanema või mõne teise lähedase täiskasvanuga," ütles Kask.

Samuti lisas prokurör, et igast seksuaalse väärkohtlemise kahtlusest tuleb teada anda. "Kui on kahtlus, et laps on sattunud seksuaalse väärkohtlemise ohvriks, tuleb sellest teatada politseile või lasteabile. Kui saame vihje võimalikust kuriteost, kontrollime seda põhjalikult ja vastutustundlikult ning arvestame ennekõike võimalike kannatanute huve ja heaolu," kinnitas Kask.

Sergejev peeti politsei poolt kinni eelmise aasta detsembris ning meheni jõuti tänu lasteabilt saadud vihjele.

Pärast mehe kinnipidamist taotles prokuratuur Viru maakohtult mehe vahistamist, aga kohus seda ei rahuldanud. Küll aga keelas Viru maakohus prokuratuuri taotlusel mehel eeluurimise kestel treeneritööga jätkata.

Sergejev on judotreener olnud 2005. aastast ning tal on kõrgeim, meistertreeneri kutse. Treener tegutses Kohtla-Järve spordiseltsis Kalev ning spordiklubis Afina.